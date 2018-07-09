將軍區公所辦攝影比賽　優秀作品登上明年度桌曆

台南市將軍區公所舉辦「世代風華、將軍印象」攝影比賽，經過1個月的徵件，從447件中選出26件得獎作品，除了在區內文康中心陳列外，也將在公所製作的2019年桌曆中呈現。（莊曜聰攝）

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台南市將軍區公所舉辦「世代風華、將軍印象」攝影比賽，經過1個月的徵件，從447件中選出26件得獎作品，除了在區內文康中心陳列外，也將在公所製作的2019年桌曆中呈現。（莊曜聰攝）

將軍區位於台南市沿海地帶，在地理區域上有農漁鹽鄉的多元風貌，宗教文化上也有悠久傳承的人文景象，為了將這些地方特色留下印記，將軍區公所特別舉辦「世代風華、將軍印象」攝影比賽，經過1個月的徵件及評選，由447張中選出26件獲獎作品，25日將頒獎表揚，未來除了在文康中心陳列外，部分還有機會成為明年度桌曆的題材。

將軍區公所指出，這次攝影比賽原定錄取金牌獎1名、銀牌獎2名、銅牌獎3名及佳作10名，各獲得1000到1萬元不等的獎金，從6月開始徵件1個月，報名踴躍，共徵得447件作品，許多作品頗有專業水準，經過攝影專家多輪評選及開會討論，決定再增列評審及會長獎10名，共有26件脫穎而出。

評選結果揭曉，金牌由黃瓊慧記錄虱目魚養殖豐收的「漁獲滿滿」奪得，銀牌由潘同正描寫胡麻收成的「過篩」、邱家松拍攝洋香瓜的「瓜田」 獲選，銅牌由陳俊憲「鯤鯓日常3」、方榮昌「漫步水沙連」、林珽佑「整理漁網」獲選；將軍區長陳益敦表示，這些參賽作品呈現地方多元特色，色彩繽紛、取景角度也令人驚豔。

陳益敦表示，將軍地名是清代施琅將軍封墾之地而來，區民歷代以農漁鹽為生，成為孕育居民特殊生活文化、宗教信仰等人文風貌的重要元素，為捕捉在地的景觀美感、人文風俗、農漁特產、庶民生活等，特別辦理攝影比賽，希望透過攝影師的角度，為將軍留下雋永的印記，更將作為明年桌曆的題材，宣揚將軍之美。

(中時 )

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