溫網》只保發一局 謝淑薇無緣8強

謝淑薇在溫網女單16強第一盤第10局出現一次爭議分，對於對手出界卻得分，她相當不解，向主審努力爭取之後，這一分取消重打。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

台灣職業女子網球「一姐」謝淑薇今天進行女單16強賽事，可惜無法延續她前天在溫布頓草地網球錦標賽扳倒第1種子的奇蹟，整場雖然四度破了對手發球局，卻只保住一個發球局，最終4：6、1：6敗下陣來，無緣晉級8強。

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第一盤前四局雙方在自己的發球局各有狀況，你來我往互相破發，特別是第4局謝淑薇本來40：0有很好的機會保發，接下來卻連丟3分被破發；直到第9局，西布可娃終於打出本戰雙方第一局保發成功。

第一盤第10局的第三分，出現這場比賽最具爭議性的一分，謝淑薇發球、西布可娃回擊出界，謝淑薇回球後西布可娃沒有回擊，主審卻把分數判給西布可娃，謝淑薇向主審爭取一番之後，這一分取消重打，可惜這一局謝淑薇還是被破發，首盤4：6讓出。

第二盤西布可娃持續強勢表現，迅速取得3：0領先，謝淑薇好不容易在第4局終於保發成功，無奈沒能趁此拉抬氣勢，接下來西布可娃連拿3局，6：1鎖定勝利。

謝淑薇今天被西布可娃壓制，沒能發揮她的「鬼之切球」、小球等優勢，8個發球局只保住一個，而且西布可娃的回擊都很深，正、反拍都有發揮水準，加上腳程快速，都讓謝淑薇疲於奔命。

休息一場比賽後，稍晚謝淑薇要在同一個場地出征女雙16強戰，她和捷克搭檔荷拉迪卡（Lucie Hradecka）要面對大會第3種子、捷克組合西妮雅可娃(Katerina Siniakova)／雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

(中時電子報)

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