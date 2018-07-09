土耳其展示雷射武器 可燒穿厚鋼板

2018年07月09日 20:43 中時電子報 江飛宇

土耳其國防公司表示，他們所開發的雷射武器系統，功率已達到在500公尺處可燒穿2.2公分的厚鋼板。

防衛部落格(defence-blog)報導，這套軍用高能雷射系統是土耳其通訊安全研究中心（TubitakBilgem）所開發，由國防工業聯合會（SSM）主管伊斯梅爾．德米爾（Ismail Demir）說，土耳其開發2種功率的軍用雷射，分別是1.25千瓦和20千瓦，可安裝在裝甲車上。

土耳其的雷射武器測試畫面，正在燒穿鋼板。(圖/ISIR)

據發布會上的影片顯示安裝在眼鏡蛇裝甲車的雷射砲，成功地從500公尺處切開2.2公分厚的鋼板，威力十足。

IŞIN lazer silahı ile 500 metre mesafeden 22 mm’lik gemi zırh çeliği başarıyla tahrip edildi. pic.twitter.com/OctZXH85de — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 2018年7月5日

據稱，這種雷射砲的主要用途在防衛，用以擊毀500公尺範圍內的無人機與水下航行器，另外面對200米範圍內的可疑簡易爆炸裝置(IED)也可以較安全的清除。

(中時電子報)