陸外交部：泰陸客團翻覆共41死、6失蹤

2018年07月09日 22:06 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

泰國普吉島5日發生載滿陸客的遊船翻覆意外。據大陸外交部9日統計，2船共122名大陸乘客中，75人獲救，41人不幸遇難，另外還有6人失聯。大陸外交部發言人華春瑩表示，大陸要求泰方繼續擴大潛水搜救範圍，並動員各方力量加大搜尋密度；而泰方已經表示，大陸聯遊客下落不查明，搜救工作就不會停止。

華春瑩指出，經多方核實，2船乘客中共有127名大陸公民，其中有5人未登船，實際登船人數122人；其中75人獲救，41人不幸遇難，另有6人失聯；目前，大陸派出的搜救隊與泰方仍在全力合作開展搜救。

華春瑩表示，大陸駐泰國使領館和外交部、文化和旅遊部、交通運輸部聯合工作組會同泰方，積極為涉事大陸遊客和家屬提供全力協助，並就遺體保存、辨認等問題與泰方保持著密切溝通；泰方已在普吉設立3個家屬聯絡中心和1個接待中心，為事故傷亡人員和家屬提供善後協助，包括為家屬提供交通食宿以及「一對一」服務。

華春瑩指出，泰國總理巴育8日就普吉遊船傾覆事故向國家主席習近平和國務院總理李克強致親署信，對事故遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員致以誠摯慰問；同日，泰國外長敦也向國務委員兼外長王毅致電慰問。

華春瑩強調，外交部、大陸駐泰使領館和大陸政府聯合工作組將繼續全力落實國家領導人重要指示精神，同泰方保持密切溝通協調，要求泰國政府及有關部門全力搜救失踪人員，積極救治受傷人員，做好事故原因調查、善後等相關工作，切實保障和維護大陸公民合法權益。

(旺報 )