【不斷更新】瑪莉亞強颱逼近 10日停班、停課看這裡

颱風動態圖（氣象局提供）

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中時電子報

氣象局今晚8時30分更新，強烈颱風瑪莉亞中心位置在臺北的東南東方約 920 公里之海面上，以每小時30公里速度，向西北西進行。其暴風圈正快速向臺灣東方海面接近，氣象局預估明天中午前後暴風圈就會接觸東部海面，明天傍晚前後暴風圈就會接觸東北部陸地，明天越晚風雨越明顯，尤其是首當其衝的北台灣，要嚴防強風豪雨，預計最快今晚11時30分發布陸上警報。

北北基宜將首當其衝，受到暴風圈的影響，此4縣市已宣布10日正常上班上課，但明下午仍有可能視氣象局最新資料宣布停班停課。各地方政府也將陸續公布明日上班課情形，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。

基隆市

正常上班上課。（下午視風雨決定）

台北市

正常上班上課。（下午視風雨決定）

新北市

正常上班上課。（下午視風雨決定）

桃園市

正常上班上課。

新竹市

正常上班上課。

新竹縣

正常上班上課。

苗栗縣

正常上班上課。

台中市

正常上班上課。

彰化縣

正常上班上課。

雲林縣

正常上班上課。

南投縣

正常上班上課。

嘉義市

正常上班上課。

嘉義縣

正常上班上課。

台南市

正常上班上課。

高雄市

正常上班上課。

屏東縣

正常上班上課。

宜蘭縣

正常上班上課。（下午視風雨決定）

花蓮縣

正常上班上課。

台東縣

正常上班上課。

澎湖縣

正常上班上課。

連江縣

正常上班上課。

金門縣

正常上班上課。

(中時電子報)

確切停班停課資訊 以行政院人事行政總處網站為主
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