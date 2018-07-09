柯素雲演《遙控器》媽媽嚇傻觀眾！網驚：這根本恐怖片啊

2018年07月09日 20:59 中時 林淑娟

柯素雲飾演控制狂媽媽，造成兒子劉子銓崩壞。（公視）

柯素雲飾演控制狂媽媽，造成兒子劉子銓崩壞。（公視）

曾少宗。（公視）

曾少宗。（公視）

吳慷仁客串演出。（公視）

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》7日首播，超寫實劇情引發批踢踢台劇版網友熱烈討論，單元描寫主人翁紀培偉從小被媽媽控制成績，長大後不但沒獲得自由，還繼續被媽媽控制結婚的對象，劇情高潮落在小偉為奪回人生，與媽媽展開搶奪遙控器大戰的片段，讓網友紛紛大喊「這根本就是恐怖片啊！」導演陳慧翎也爆料，演技精湛的女主角柯素雲曾因無法認同控制狂母親的角色，而抗拒接演！

陳慧翎說，與實力派演員柯素雲多次合作，但這次邀演過程十分曲折，柯素雲在看完劇本後第一時間很不能接受劇中近乎控制狂的紀媽媽，因為這跟她戲外與兒子感情親如好友，尊重兒子獨立自主的狀況完全不同。柯本來打算當面拒絕劇組的邀請，到了現場看見導演是陳慧翎，就立刻心軟了，說「那我不能拒絕妳，慧翎導演的戲我是一定要接的」。

曾少宗劇中演出成年後的紀培偉，雖然事業成功，卻變成與母親越來越像，患有輕微強迫症的大人。曾少宗說，在《下一站，幸福》時與導演建立了革命情感，當導演傳訊問他有沒有興趣接演時，他就一口答應，甚至還沒看劇本。這次劇中角色，一出場就要展現十幾年歲月的厚重感，他坦言很不安，所以時常探「小偉」劉子銓的班，來理解角色小時候的模樣；開拍前三天更把自己封閉起來，來感受劇中人物「看不見未來」的心情。

《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》中，不少知名演員特別客串，包括吳慷仁、曾少宗、莫允雯、路嘉欣、趙正平、劉冠廷等人都在劇中軋一角。至於結局小偉有沒有成功搶回遙控器，回到與女主角初遇的時空？導演陳慧翎幽默地說：「不要問我，我也不知道陀螺有沒有倒下！」，意指像電影《全面啟動》一樣，結局留給觀眾自行想像。公視將於7月14日12點半重播〈媽媽的遙控器〉單元，觀眾也可透過公視+影音平台再度回味。

(中時 )