營養午餐要各校用種電回饋金埋單？ 彰縣府澄清：以綠能稅收支付

彰化縣推動綠能午餐，藉由風電廠商建置工程印花稅等綠能稅收，提供免費綠能午餐，減輕家長經濟負擔。圖為彰化縣長魏明谷(右二)與學童們一起開心享用免費營養午餐。（謝瓊雲翻攝）

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彰化縣政府大力推動綠能午餐計畫，日前縣長魏明谷與學童共享綠能午餐，並親自為小朋友們打菜。（謝瓊雲翻攝）

綠能午餐攏係假？彰化縣政府上月風光宣布校園種電回饋金累積已逾億元，並將以風電綠能建設印花稅收挹注，讓全縣學童吃免費營養午餐；近來卻有部分學校指教育處要求各校以種電回饋金自行埋單，質疑綠能午餐喊假的，說一套做一套。

彰化縣副縣長林明裕強調，回饋金部分確實由各校自行運用；而營養午餐恢復免費，除了原本教育處編列補助一半，另一半由印花稅撥付；應是有部分學校決定自掏腰包再幫學童加菜，造成其他學校誤解。

彰化縣政府推動校園種電，全縣已有187所學校架設太陽能板發電；縣長魏明谷日前宣布，回饋金全數保留做為各校校務發展基金，讓學校未來20年有更穩健的財源發展教學特色；而全縣中小學營養午餐的約8億元經費，則由綠能稅收挹注，讓彰化學子天天都有免費的營養午餐可享用。

教育處副處長張淑珠表示，辦理一般團膳的學校，國中生每人每天補助46元、國小學童41元；另外，自辦午餐者，國中每人34元、國小則是31元。各校回饋金不盡相同，並未讓各校以此支付午餐費用。

林明裕說，魏明谷上任第二年，即要求教育處編列補助每名學生一半營養午餐費用，發展綠能、打造風光大縣以來，今年初第一筆綠能稅收進帳；經過精算，未來5年每年平均印花稅收就將近4億元，剛好補足另一半經費缺口。

根據他了解，包含縣立成功高中等學校，為了讓孩子吃得更好一點，確實將部分回饋金用來「加菜」，每人每天多2元，可能因此造成某些學校誤解。

(中時 )

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