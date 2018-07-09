《不斷更新》強颱進逼 國內交通10日停航停班一覽

2018年07月09日 20:57 中時電子報 吳家詮

（不斷更新）強颱「瑪莉亞」步步進逼，氣象局已經發佈海上警報，不排除深夜還會發佈陸上警報，預計10日下半天起至11日將是颱風離台灣最近的時候，國內交通海空航班受到颱風影響，有不復航班取消或推遲如下：

《航空》

樂桃航空

取消7月10日台北-沖繩往返航班（航班編號MM0921、MM0922、MM0925、MM0926）、仙台-台北航班（航班編號MM0775）、台北-東京羽田（航班編號MM0858）、沖繩那霸-高雄（航班編號MM0933）、高雄-沖繩那霸（航班編號MM0934）

遠東航空

7/10（二）航班異動公告如下：

【國內線取消之航班】

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059。

澎湖─台中FE3060。

高雄─澎湖FE6087/FE087。

澎湖─高雄FE6088/FE088。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

17：29新增

高雄─澎湖FE6081/FE6085/FE6885。

澎湖─高雄FE6082/FE6086/FE6886。

台中─澎湖FE3055。

澎湖─台中FE3056。

【國際線取消及延飛之航班】

原7/10（二）海口─高雄FE190取消之航班，延至7/11（三）20：35起飛

長榮航空

10日下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消。

10日17:00以後至11日12:00所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

立榮航空

松山往返台東、花蓮航班，全日取消。

松山出發航班，中午12點(含)以後取消。

台中出發航班，下午1點(含)以後取消。

台南及高雄出發航班，下午4點(含)以後取消。

中華航空

7月10日異動

CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

20:00後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20:00前起飛。

華信航空

7月10日航班異動如下：

國內航線：

◎ 松山往返台東、金門、澎湖航班 14:00以後取消。

◎ 台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18:00以後取消。

台灣虎航

7月10日最新航班異動情形如下：

-IT203 東京成田-桃園航班取消

-IT230/IT231/IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

-IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

-IT306/IT307/IT308 桃園-澳門往返航班取消

-IT505/IT506 桃園-曼谷(廊曼)往返航班取消

-IT216 桃園-東京羽田航班提前至15:45起飛，並改降至東京成田機場

-IT214 桃園-岡山提前至08:30起飛

-IT215 岡山-桃園提前至12:55起飛

-IT611 大邱-桃園時間不變，將改降至高雄機場預計22:50抵達

-IT255 仙台-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT304 澳門-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

※以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。

國泰航空

7月10日、11日航班異動如下：

7月10日：CX408, 香港-台北 取消。

7月11日：CX463/CX465/CX407/CX403/CX469 ,台北-香港取消。

颱風情況可能隨時有變化，請瀏覽官網或CX Mobile App，了解最新的航班動態

柬埔寨景成航空(JC AIRLINES)

7/10航班異動如下：

QD668/金邊台北/1505/1920

QD669/台北金邊/2015/2240

更改至 7/11

QD668 /金邊台北/0945/1400

QD669D/台北金邊/1500/1720

颱風期間景成航空相關航班資訊，請聯繫桃園機場遠東航空 03-3983170

《海運》

預估7/10共有10航線，計41航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)臺北-平潭：全部停航(2航次)。

(3)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。

(6)高雄-馬公：全部停航(2航次)。

(7)鳳鼻頭-小琉球：全部停航(2航次)。

(8)富岡-綠島：全部停航(16航次)。

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

7/10、7/11：馬祖-馬尾小三通全線停航2航次、台東-綠島航線原則全線停航14航次、台東-蘭嶼航線原則全線停航8航次、後壁湖-蘭嶼航線原則全線停航8航次

7/10、11、12日：台華輪原訂往返高雄及馬公間航班全數取消，3天共5航次。

《陸上交通》

高速公路

高公局指出，會針對颱風時強風狀況實施應變作為，尤其主要影響的北部地區，特別提醒民眾注意國道1號汐五、五楊高架（汐止-楊梅）及國道5號頭城至蘇澳等2個路段，一旦平均風速達7級以上，將降低速限並禁止大型車行駛，若達10級以上，則將封閉禁止通行。

根據「高速公路強風管制作業規定」，上述路段屬應特別注意的高架路段，平均風速7級以上，限制時速降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；平均風速達10級以上，則封閉禁行；另其他高架或河川橋樑路段，亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，亦請注意路況小心駕駛。

台鐵

07/09異動

因應強烈颱風來襲，為疏運台東地區人潮，以下班次開放販售站票。

*425次,431次,441次,445次,447次。

高鐵

高鐵指出，10日下午15時前，全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，並於明日上午9時前宣布最新之營運規劃。

自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

公路

►►【瑪莉亞快速逼近！明午後風雨漸強 7山區公路恐「預警性封路」】

包含台2線北濱公路（易受浪襲攻擊路段）、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路、蘇花公路、台9甲線新烏公路等山區公路，視颱風風雨狀況不排除預警性封閉，但實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

(中時電子報)