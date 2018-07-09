颱風要來了！　彰化福興、埔鹽搶收糯米 搶不到割稻機

2018年07月09日 21:18 中時 謝瓊雲

業者的烘穀機連日來每天24小時不停運轉。（謝瓊雲攝）

上週暴雨過後、本周又有颱風將來襲，所有稻米收割全擠在一起，業者將來不及烘乾的濕穀先送風輸送進冷藏設備暫存。（謝瓊雲攝）

稻田裡黃熟的稻穀只收割到一半，滿載的收割機停在一旁枯等運穀車回來裝載。（謝瓊雲攝）

大水才退！颱風又要來。彰化縣福興鄉種植大片的長糯米已陸續進入黃熟期，月初一場暴雨，糯稻吸飽水分，含水率太高無法馬上收割，颱風又即將來襲，太多稻農連日搶收導致有人搶不到割稻機，急得跳腳，農會集貨場堆滿濕穀、民間米廠外運稻車大排長龍，米廠員工這兩天都得加班到深夜11、12點。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，農會烘穀機最大容量是300公噸，但因太老舊，一次只能烘250公噸，平時含水比25%，烘乾約需15公時，但近日含水率高達32%，至少得36小時，還得以公糧梗稻優先。

他說，若濕穀入穀時升斗機卡住，修理、故障排除又得花上一兩小時，延誤烘乾作業，農民、農會員工都著急得滿頭汗；集貨場堆置滿地濕穀，烘穀機大塞車。

稻農林梁昭足無奈說，糯米成熟，但上周下大雨不能收割，大家全擠在這禮拜收割，要是等不到割稻機，明天颱風一來恐怕就只能讓天公伯收去！吳姓稻農則說，種植面積一甲多的長糯稻，排到晚間8點割稻機才來，送到米廠繳交大概要排到9點以後，圓糯、長糯價格，從每百台斤880到940元都有。

宏元米廠梁姓業者表示，福興、埔鹽、秀水和鹿港四鄉鎮農會都在忙著收購處理公糧，多數農民多把糯稻濕穀交到這來，從6月底就開始忙，農藥殘留檢驗合格才收購，平均每天收近千噸濕穀。

梁男說，周末聽到颱風可能會來，農民就開始搶割，周六收了1200噸、昨兩天都暴增到1400噸，運穀車從門外一路排到大興國小，長達500公尺，全體加班收到9點多，昨晚忙到半夜才讓員工下班，今天恐怕也得加班到深夜。

由於糯米濕穀要烘乾到13％得48小時，烘穀機已24小時運作還是消化不了這麼大量，只能先把部分濕穀送風預冷後低溫冷藏避免發芽報銷。

一名割稻機業者則說，割稻每分地收費900至1000元，大家行情一致完全沒漲價，割稻機每次滿載約1000多台斤，得倒出來讓貨車送到米廠，再回到田邊來裝載，但碾米廠塞車，大家也只能枯等，其實並非搶不到割稻機，而是大家都在枯等。

(中時 )