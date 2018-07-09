超狂擬真蛋糕又來啦！畫筆、顏料都放蛋糕上 好吃又好玩

今年台北君悅酒店的父親節蛋糕以繽紛調色盤為概念，融入超真實畫筆與繽紛顏料。（台北君悅酒店提供）

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「藝術老爹」父親節蛋糕內層夾入榛果達克瓦茲、柑橘奶餡與果醬，有3種不同口味和口感堆疊。（台北君悅酒店提供）

繼去年推出超擬真版工具箱蛋糕大獲好評後，台北君悅酒店擅長以精湛手藝妝點甜點的法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）今年再推出最新力作「藝術老爹」父親節蛋糕，以繽紛調色盤為概念，蛋糕上更擺上了一支超真實的畫筆，還有能擠出巧克力甘納許的擬真繽紛顏料，讓民眾在品嘗結合榛果與柑橘奶餡的美味蛋糕之餘，更增添不少趣味。

博豊安主廚說:「蛋糕靈感來自我的父親，他是一位老師，更是一位畫家，在法國時總喜歡背著畫具帶著全家去海邊寫生，家中處處可以看見父親的畫作，其中兩幅海灘的風景畫就掛在我房間牆上，不知不覺中也薰陶我對於顏色的敏銳度，激發創作甜點時的色彩調配與美感。這款蛋糕除了獻給全天下的父親，也是要送給我最親愛的爸爸。」

「藝術老爹」父親節蛋糕，以大人味咖啡慕斯作為蛋糕主體，內層夾入榛果達克瓦茲、柑橘奶餡與果醬，有3種不同口味和口感堆疊，濃郁咖啡香與酸甜柑橘相當合拍，而蛋糕上最吸睛的調色盤與水彩畫筆都是用巧克力製作，通通可以吃，而極富童趣的顏料軟管，則是打開後可以隨興擠出主廚特製的杜斯巧克力甘納許，搭配巧克力調色盤與畫筆一起品嘗，好吃又好玩。

「藝術老爹」5.5吋蛋糕每顆880元，即日起至8月12日止於Baguette禮品‧烘焙坊限量販售，23日起開放提貨。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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