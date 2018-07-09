安捷訓練機小琉球外海失事 3人均獲救生還

2018年07月09日 21:07 中時 王錦河

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇救起另1位教官林晉宏（中），靠岸旗津海巡隊，他表示已和家人報平安，隨即送往小港醫院，3人都無生命危險。（王錦河攝）

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇（中）救起另1位教官林晉宏，準備靠岸旗津海巡隊，背景是高雄85大樓，他表示已和家人報平安，隨即送往小港醫院，3人都無生命危險。（王錦河攝）

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇救起另1位教官林晉宏（中），3人都無生命危險。（高雄海巡隊提供）

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇救起另1位教官林晉宏（中），靠岸旗津海巡隊，他表示已和家人報平安，隨即送往小港醫院，3人都無生命危險。（王錦河攝）

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇救起另1位教官林晉宏（中），靠岸旗津海巡隊，他表示已和家人報平安，隨即送往小港醫院，3人都無生命危險。（王錦河攝）

安捷航空飛航訓練機9日傍晚在小琉球附近海面失事，空勤直升機獲報前往救援，在海面吊起其中2人，海巡搜救艇救起另1位教官林晉宏，靠岸旗津海巡隊，他表示已和家人報平安，隨即送往小港醫院，3人都無生命危險。

(中時 )