「不想生女兒」變女兒控！Gino《大時代》父愛噴發

2018年07月09日 21:09 中時 林淑娟

Gino、小若蘭感情好。（民視）

Gino、小若蘭感情好。（民視）

Gino、小若蘭感情好。（民視）

民視八點檔《大時代》如火如荼趕拍中，Gino除了在《舞力全開》主持表現亮眼，更跨到八點檔演出，這一次加入《大時代》飾演「賀良才」一角後，原本放話「以後不想生女兒」的他，還突然變成女兒控，父愛大噴愛！

他劇中跟好兄弟李承淵（江俊翰 飾）喜歡同一個女生楊幸美（江祖平 飾），但得知好兄弟外出跑船失事，女生也懷孕，讓重情重義的他，決定替兄弟照顧楊幸美一家！Gino說，這一次跟劇中楊幸美的女兒「賀若蘭」有不少對手戲，更讓他打破先前「以後不想生女兒」的想法，原來Gino家族都是男生，從小就沒有跟小女生接觸的經驗，也不知道如何保護她們，「所以朋友圈都知道以後我只想生男孩」！但這次透過《大時代》跟小若蘭對戲，不僅讓他每天都期待進棚跟她對戲，更讓旁人直說他父愛爆發，畫面超有愛！

Gino說這次演台劇八點檔壓力超大，有回到拍第一部戲劇的感覺，除了要將台詞翻成台語，還要兼顧劇中「賀良才」負面的情緒以及跛腳的模樣，讓他收工回家仍頭痛不已，有時甚至壓力大到情緒失控，會跟父母親大小聲，驚覺後連忙道歉。他記得有次一走進超商，店員問他：「Gino你腳受傷嗎？」他嚇到，發現原來身體已經記住拍戲跛腳的感覺，直說真的糗爆了！

他因《大時代》變成女兒控，他說，有一場戲是他喝醉在客廳發愣，劇中女兒小若蘭過來叫他進房睡覺，他大聲回「妳不要叫我爸爸，我不是你爸爸」，馬上讓小若蘭紅了眼眶，後來正式拍時，Gino聲音更大聲些，小若蘭馬上哭說：「對不起，你可不可以不要那麼大聲！」讓Gino心疼得直抱著她說道歉，兩人也因為這場戲感情變更好。小若蘭每次到劇組就問說「今天有爸爸（Gino）嗎？」放飯時也會主動說要坐Gino旁邊，甚至玩父女自拍，Gino說因為她讓他改變了不想生女兒的想法，「女兒真的太貼心了」！

(中時 )