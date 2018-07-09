不斷更新》瑪莉亞來了 國內活動取消、延後資訊

福隆海水浴場沙雕活動受颱風來襲影響暫停。（本報系資料照片）

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中時電子報

《不斷更新》「瑪莉亞」強颱朝台灣逼近中，國內部分活和遊覽區動宣布取消、延期和封園，並籲請民眾先以電話聯繫主辦單位，查詢有無延期。

活動取消或延期如下：

●五專聯合免試入學現場登記分發報到日，順延1天辦理，但報到後放棄錄取資格的截止期限不變。

●新北市東北角的福隆海水浴場與沙雕活動，今天下午2時30分許宣布暫停開放。

●宜蘭地方法院原訂7月11日一連舉行2天的「107年第1次國民參與刑事審判模擬法庭」活動，因受颱風影響，今宣布延期舉行。

●龜山島今先行封島1天，明日視狀況而定。

●太平山7月10日起預警性休園。

●2018王功漁火節將於7月14、15日盛大舉辦，原訂7月11日辦理的2018王功漁火節點燈儀式，因受颱風影響，將延後1天，在7月12日晚間7時辦理。

●麗寶樂園明天(10日)暫定正常開園，夜間營運可能暫停，不過一切視天候狀況再決定。

●嘉明湖國家步道7月9日-7月11日接受民眾申請山屋住宿退費，遊客暫勿前往。

●台東縣明（10日）鹿野高台活動將維持正常舉辦，而11日如受颱風影響發布陸上颱風警報，為活動及民眾安全考量，將取消相關活動 （如有相關活動資訊，縣府將再通知）

●宜蘭縣政府宣布，童玩節冬山河親水公園園區、武荖坑風景區等縣管遊憩景點明、後二天（10、11日）休園，並進行防颱作業，至於重新開園時間，將視風災情況另外公告。

●宜蘭縣童玩節10、11日休園，重新開園時間將在網路上另行公告。

●新北市府觀光旅遊局宣布，強颱瑪莉亞颱風警報，10日下午1點30分起十分瀑布公園停止入園，民眾請勿前往烏來山區、碧潭、海邊等警戒地區遊玩。

(中時電子報)

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