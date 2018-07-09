恆春半島唯一音樂營募款困難　原住民全人關懷促進協會堅持續辦

屏東縣原住民全人關懷促進協會連6年募款為恆春半島的孩子們舉辦音樂營，但今年一度傳出停辦，總幹事許春蘭坦言「累了想休息」，不過最後依舊不捨停辦，決定將於23至27日續辦。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時

7年前，屏東縣原住民全人關懷促進協會開出第一槍，開始年年募款為恆春半島的孩子們舉辦音樂營，全程免費教吉他、非洲舞，而起初雖獲大眾支持，但後期難免被遺忘，今年總幹事許春蘭坦言「累了想休息」，不過最後依舊不捨停辦，決定將於23至27日續辦。

許春蘭指出，音樂是傾訴、認識自我的媒介，但恆春半島的部分小朋友卻因經濟、資源等關係，難以學樂器或參加音樂營，這對他們來說有點不公平，所以協會決定募款辦營隊，讓他們在5天4夜的營隊中，接觸到音樂的美好。

因此，2012年開始，原全促進會年年募款供近80名小朋友免費參加音樂營，孩子們也因而年年期待暑假的到來，不過，今年他們很緊張，想說往年都是7月中旬就要到營隊報到，但至今卻遲遲無消息，非常擔心是不是要停辦了。

「其實連志工也很緊張。」許春蘭坦言，今年確實有萌生停辦的念頭，因為長年來都是她自籌募款，且沒有穩定的捐款者，6年來真的累了，不過小朋友頻頻詢問，志工們也說已經準備請假南下幫忙，這份期待與熱忱讓她重拾信心決定繼續辦下去。

她強調，這次差點停辦的事件，讓她再次思索舉辦音樂營的意義，她不僅要告訴自己莫忘初衷，也要交棒給受照顧長大的孩子們，讓他們懂得飲水思源，同時學習策畫能力。

(中時 )

6款高血壓藥出包　數量增至1453… 全聯防颱菜價不漲 蔬菜備貨增3倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。