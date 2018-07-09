恆春半島唯一音樂營募款困難　原住民全人關懷促進協會堅持續辦

2018年07月09日 21:25 中時 謝佳潾

7年前，屏東縣原住民全人關懷促進協會開出第一槍，開始年年募款為恆春半島的孩子們舉辦音樂營，全程免費教吉他、非洲舞，而起初雖獲大眾支持，但後期難免被遺忘，今年總幹事許春蘭坦言「累了想休息」，不過最後依舊不捨停辦，決定將於23至27日續辦。

許春蘭指出，音樂是傾訴、認識自我的媒介，但恆春半島的部分小朋友卻因經濟、資源等關係，難以學樂器或參加音樂營，這對他們來說有點不公平，所以協會決定募款辦營隊，讓他們在5天4夜的營隊中，接觸到音樂的美好。

因此，2012年開始，原全促進會年年募款供近80名小朋友免費參加音樂營，孩子們也因而年年期待暑假的到來，不過，今年他們很緊張，想說往年都是7月中旬就要到營隊報到，但至今卻遲遲無消息，非常擔心是不是要停辦了。

「其實連志工也很緊張。」許春蘭坦言，今年確實有萌生停辦的念頭，因為長年來都是她自籌募款，且沒有穩定的捐款者，6年來真的累了，不過小朋友頻頻詢問，志工們也說已經準備請假南下幫忙，這份期待與熱忱讓她重拾信心決定繼續辦下去。

她強調，這次差點停辦的事件，讓她再次思索舉辦音樂營的意義，她不僅要告訴自己莫忘初衷，也要交棒給受照顧長大的孩子們，讓他們懂得飲水思源，同時學習策畫能力。

(中時 )