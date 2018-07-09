不靠政府靠自己 火龍果農改種植技巧破困境

2018年07月09日 21:27 中時 鄭雅文

施振興的火龍果不受市價影響，維持在每台斤70元左右，供不應求。(鄭雅文攝)

柳營火龍果農謝美瑛，正在忙收火龍果。(鄭雅文攝)

謝美瑛採小包裝，販售高品質火龍果來鎖定禮品市場。。(鄭雅文攝)

火龍果盛產市價低迷，農委會主委林聰賢又補槍預測火龍果會崩盤，讓農民痛罵政府是「豬隊友」，柳營區果農顏建財在5月底收成後，遇近期崩盤說，索性不留果，要等價格穩定後再續種，認為政府不要只出一張嘴會害慘農民。果農施振興則改良種植技巧，區別市售火龍果，在部分果農哀嘆難賣下，他則供不應求，同是果農卻兩樣情。

果農施振興說，種植火農果近3分地，採無毒草生栽培，看到最近火龍果市價比去年低快一半，自己雖沒受影響，但也很無奈，一個主委怎麼能講這種唯恐天下不亂的話，讓果農人心惶惶。

他指出，自己要確保火龍果品質，從5年前開始就在火龍果防蟲袋上再綁上一層隔熱袋，這種布織布隔熱袋上層還有一層蠟質，原先設計是用套的，但發現不透風，因此改用側邊環繞，減少火龍果日照並保持通風，作法跟別人不同。

而用隔熱套的果農在少數，因為一個隔熱套成本快到6元，再加上防蟲袋一個快2元，自己買近2000個，就近2萬塊，靠不一樣的栽種方式，加上全用網購行銷，才能區別一般市場，價格比照去年同期維持在一台斤70元，現在還欠貨1、20箱，供不應求。

另外，火龍果農顏建財，則恰巧在5月底時就把自栽火龍果全收完出售，現遇市價低迷，又怕颱風影響索性全不留果。他說，不想削價競爭，寧可等到之後價穩再留果續種，

加上現在政府也無法控制產銷失衡狀態，乾脆不賺也不會賠。

雖台南不在瑪莉亞的暴風半徑內，但也擔心火龍果遇雨後會爛果賣不出去，果農謝美瑛則趕忙搶收，而8日遇雨的火龍果收成後則以風扇保持乾燥，她說，現在只能靠裝盒行銷才有好價，自己用2粒裝的上等貨主銷小家庭，要突破現在困境就要想辦法自己行銷。

(中時 )