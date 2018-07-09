卡地亞COLORATURA頂級珠寶 娜歐蜜華茲、菲達品托頌讚多元種族文化之美

2018年07月09日 21:42 中時 陶福媛

卡地亞KANAGA項鍊，主石為兩顆共重7.58克拉的橙粉紅色尖晶石，兩顆共重8. 39克拉的階梯形鑽石。(Cartier提供）

卡地亞CHROMAPHONIA耳環，主石是兩顆不規則形切割的阿富汗祖母綠，共10.87克拉。(Cartier提供）

卡地亞HOLIKA戒指，主石為重15.05克拉的枕形紅碧璽。(Cartier提供）

卡地亞發表COLORATURA系列頂級珠寶，以五彩寶石詮釋世界多元種族文化之美。(Cartier提供）

卡地亞YOSHINO項鍊，主石是兩顆共重55.18克拉的祖母綠切割摩根石。(Cartier提供）

卡地亞發表COLORATURA系列頂級珠寶，大克拉數的彩色寶石是主角。(Cartier提供）

卡地亞（Cartier）在巴黎發表「COLORATURA」（意指花腔女高音）頂級珠寶，以五彩繽紛的彩色寶石融入民俗風的設計風格，頌讚世界多元種族和文化之美。晚上在羅浮宮登場的晚宴，娜歐蜜華茲、莫妮卡貝魯奇、菲達品托等女星盛裝出席，為閃耀珠寶更添熠熠星光。

世界有了不同種族和多元文化的共榮融合，才會美麗；就像美麗的珠寶，是以五彩寶石構築而成，閃耀彩虹般的光芒一般，讓人屏息驚豔。為了頌讚世界多元種族之美，卡地亞以「COLORATURA」為主題，將印度文化的豔麗色彩、東方文化的內歛含蓄、非洲的鮮明活力融入珠寶設計當中，色彩融合、文化交匯，打造令人屏息的珠寶作品。

延續往年卡地亞珠寶以音樂作為系列主題的名稱，今年的「COLORATURA」原意為花腔女高音，藉由色彩融合、多元文化，譜出一段扣人心弦的樂曲，為了配合珠寶的主題，晚宴的與會女星特別選穿色彩鮮豔亮麗的禮服與會。

娜歐蜜華茲身穿一襲彩虹金屬色禮服，胸前佩掛卡地亞大克拉黃色藍寶石鑲鑽項鍊，成為晚宴上最美麗的焦點。莫妮卡貝魯奇則選穿帥氣的紅色褲裝，搭配卡地亞紅碧璽鍊墜的項鍊，豔驚四座。菲達品托則穿上湖水綠雪紡曳地紗裙，搭配鑲嵌紅珊瑚和黑瑪瑙的戒指和手鍊，充滿活力與歡樂氣息。

(中時 )