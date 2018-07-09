共軍遼寧艦娘家破產 陸網民：應慶幸遠嫁中國

曾經是前蘇聯時期航母造艦基地、也是歐洲最大造船廠之一的烏克蘭黑海造船廠，日前由法院正式宣佈破產。身為現今共軍唯一服役航母遼寧艦船體建造者，黑海造船廠被大陸軍迷視為遼寧艦的「娘家」，它的破產令大量的航母粉絲們大為傷心，並慶幸曾為該船廠所造「瓦良格」號為前身的遼寧艦「所嫁得人」，在共軍的悉心經營下顯得光鮮亮麗，並擁有大量粉絲與媒體關注。
據陸媒報導，成立於1895年的尼古拉耶夫(Mykolaiv)造船廠又名黑海造船廠(Black Sea Shipyard)，是前蘇聯海軍的主要造船廠，鼎盛時期擁有工人2.5萬名，建造了所有前蘇聯紅軍與俄羅斯海軍的航空母艦，以及其他大型軍艦。蘇聯解體後，因烏克蘭經濟不景氣，船廠缺少訂單而逐漸衰落。雖歷經重組與積極償債，最後仍不免走上破產之途。尼古拉耶夫地區經濟法院於7月3日決定停止重組，裁定黑海造船廠破產並開始清算。
黑海造船廠為中國大陸人民熟悉，源於大陸首艘航母遼寧艦前身瓦良格號為黑海造船廠所建造。該艦原為前蘇聯海軍庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦，初始命名「里加號」，後更名為瓦良格號。前蘇聯解體時該艦因尚未舾裝完工而擱置，1998年由具共軍背景的港商徐增平以澳門公司購得後，再引入大陸政府與軍方企業掌控。瓦良格號從烏克蘭拖出經過博斯普魯斯海峽時，還一度遭土耳其政府刁難留置近兩年，最後總算抵達大連於2005年開始整修並續建。
2012年9月25日該艦正式交付中共海軍並命名為「遼寧艦」，此後多次擔任遠洋訓練任務及訪問香港、繞行台灣等政治任務，並成為中共海軍對外宣傳的具體象徵，在大陸擁有大量粉絲與軍迷推崇，數年來享盡中國國力雀起的光芒。
陸媒報導指出，在得知遼寧艦的「娘家」破產之後，大陸網民的心情也是五味雜陳。許多軍迷哀其不幸怒其不爭，紛紛對曾經強極一時的這家前蘇聯/烏克蘭軍工企業竟落得如此頹景感到惋惜。有些網民則稱，遼寧艦應慶幸遠嫁中國，否則早已成一堆廢鐵，隨著黑海造船廠的沒落而被歷史所遺忘。
(中時電子報)