共軍遼寧艦娘家破產 陸網民：應慶幸遠嫁中國

2018年07月09日 21:32 中時電子報 盧伯華

圖為共軍遼寧艦前身「瓦良格號」1997年在黑海造船廠的檔案照片，當年該船廠正是因財務問題而無力建造完成，最後才拍賣船體輾轉由中國大陸獲得。（圖／美聯社）

曾經是前蘇聯時期航母造艦基地、也是歐洲最大造船廠之一的烏克蘭黑海造船廠，日前由法院正式宣佈破產。身為現今共軍唯一服役航母遼寧艦船體建造者，黑海造船廠被大陸軍迷視為遼寧艦的「娘家」，它的破產令大量的航母粉絲們大為傷心，並慶幸曾為該船廠所造「瓦良格」號為前身的遼寧艦「所嫁得人」，在共軍的悉心經營下顯得光鮮亮麗，並擁有大量粉絲與媒體關注。

圖為2001年瓦良格號被土耳其政府禁止通過黑海通往地中海的博斯普魯斯海峽，留置時間長達16個月以上。（圖／美聯社）

據陸媒報導，成立於1895年的尼古拉耶夫(Mykolaiv)造船廠又名黑海造船廠(Black Sea Shipyard)，是前蘇聯海軍的主要造船廠，鼎盛時期擁有工人2.5萬名，建造了所有前蘇聯紅軍與俄羅斯海軍的航空母艦，以及其他大型軍艦。蘇聯解體後，因烏克蘭經濟不景氣，船廠缺少訂單而逐漸衰落。雖歷經重組與積極償債，最後仍不免走上破產之途。尼古拉耶夫地區經濟法院於7月3日決定停止重組，裁定黑海造船廠破產並開始清算。

黑海造船廠建造的瓦良格號船體於1998年出售給澳門創律公司，該公司當時聲稱要以該船建造一個浮動的賭場與渡假娛樂中心，不過最後仍一如外界預期地交給了中共軍方，續建成後來大陸首艘航母。圖為2001年困在土耳其的瓦良格號。（圖／美聯社）

黑海造船廠為中國大陸人民熟悉，源於大陸首艘航母遼寧艦前身瓦良格號為黑海造船廠所建造。該艦原為前蘇聯海軍庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦，初始命名「里加號」，後更名為瓦良格號。前蘇聯解體時該艦因尚未舾裝完工而擱置，1998年由具共軍背景的港商徐增平以澳門公司購得後，再引入大陸政府與軍方企業掌控。瓦良格號從烏克蘭拖出經過博斯普魯斯海峽時，還一度遭土耳其政府刁難留置近兩年，最後總算抵達大連於2005年開始整修並續建。

2012年9月25日該艦正式交付中共海軍並命名為「遼寧艦」，此後多次擔任遠洋訓練任務及訪問香港、繞行台灣等政治任務，並成為中共海軍對外宣傳的具體象徵，在大陸擁有大量粉絲與軍迷推崇，數年來享盡中國國力雀起的光芒。

瓦良格號因黑海造船廠的財務問題而遠嫁中國，過程有不少波折，但最後經過改裝續建成光鮮亮麗的中共海軍象徵，並在共軍歷史上佔有重要地位。圖為瓦良格號2001年被拖經土耳其控制的博斯普魯斯海峽。（圖／美聯社）

陸媒報導指出，在得知遼寧艦的「娘家」破產之後，大陸網民的心情也是五味雜陳。許多軍迷哀其不幸怒其不爭，紛紛對曾經強極一時的這家前蘇聯/烏克蘭軍工企業竟落得如此頹景感到惋惜。有些網民則稱，遼寧艦應慶幸遠嫁中國，否則早已成一堆廢鐵，隨著黑海造船廠的沒落而被歷史所遺忘。

(中時電子報)