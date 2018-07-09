羽球》球后戴資穎：自我勉勵 朝目標邁進

2018年07月09日 21:35 中時電子報 黃邱倫

甫在印尼超級賽寫下個人生涯最佳29連勝紀錄以及5連冠的世界羽球球后戴資穎，今天在臉書上寫著，每位職業選手都是頂尖好手，期許所有人都能朝著目標勇往直前。

從前年底香港公開賽奪冠登上球后寶座之後，戴資穎三個字就在國際羽球總會官網上成為金字招牌，如果不是總會修改賽程，否則小戴的球后頭銜不會在4月中斷。

很多球迷好奇戴資穎是如何維持如此良好狀態，畢竟每位運動員都有高低起伏的狀態，更別說受傷以及復原階段了。

其實戴資穎曾在去年受了傷，也陷入過低潮，但她信心從未喪失過，憑藉著毅力與努力重新回到巔峰，如今再創生涯新佳。

戴資穎在臉書上寫著Unbeatable? Unbreakable? Unstoppable?(無與倫比？)每位職業選手都是頂尖好手，尤其是排名在前10的。選手們每天都需辛苦的不停訓練，模擬，精進，好在比賽場上可以找到突破對手的戰略贏得比賽。因此、沒有一個選手可以自恃不凡，有的、只有個人自律、自我勉勵、自我鼓舞，朝著自我目標勇往前進。

她的這段話可以解釋為，沒有人是天生好手，每個運動員都需要經過磨練、訓練以及比賽才能成長起來，因此大家都要時時刻刻自我勉勵與鼓勵，有朝一日方能實現願望。

(中時電子報)