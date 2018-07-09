籃球》有身高、有外線 馬建豪被稱呂政儒接班人

2018年07月09日 21:40 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

NBA勇士隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今天訪台，前往松山高中指導球員們訓練，和「松山KD」馬建豪相見歡，在偶像面前投三分球，馬建豪緊張到手抖、失去準心，不過松山高中教頭黃萬隆對這位小將寄予厚望，稱讚馬建豪是中華男籃射手呂政儒的接班人。

馬建豪今年就要升上高三，他身高197公分，身材高瘦又具備三分投射能力，看起來有杜蘭特的影子，被封「松山KD」，當現場活動環節進入問與答時，馬建豪鼓起用氣問KD：「大家都說我很像你，請問可以給我建議嗎？」

杜蘭特聽了後隨即要馬建豪秀一下三分球能力，在偶像注視下馬建豪嘗試了好幾球才進，會後他靦腆說：「因為緊張，手有點抖，影響準度。」

馬建豪並說，見到杜蘭特本人很震撼，「上個月才看過七六人隊的班西蒙斯（Ben Simmons），相較之下，KD雖然比較瘦，但展現出來的主宰力相當驚人，希望我也能成長為像他這樣的球員。」

黃萬隆指出，杜蘭特這次來台不只分享心得，也分享自身經驗，並告訴我們頂尖球星在達到巔峰之後，就是享受比賽、做最好的自己，每天持續訓練，「小馬（馬建豪）的打法、身材都像KD，身高將近200公分，又能投三分，跑動能力也不錯，可以說是呂政儒的接班人，這次和KD互動，相信能帶給小馬很好的機會教育。」

(中時電子報)