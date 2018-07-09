「阿帕契」讓她人生跌谷底⋯卻讓劉香慈與失散閨蜜感動相認

2018年07月09日 21:41 中時 林淑娟

劉香慈帥登「阿帕契」。（TVBS）

《女兵日記》楊晴率領海軍基隆級艦。（TVBS）

《女兵日記》小嫻。（TVBS）

《女兵日記》羅平率兩棲蛙人登陸。（TVBS）

《女兵日記》羅平率兩棲蛙人登陸。（TVBS）

《女兵日記》羅平率兩棲蛙人登陸。（TVBS）

女星李蒨蓉2015年曾因「阿帕契打卡」風波重創演藝事業，人生跌至谷底，但一樣的「阿帕契」，卻讓劉香慈找回失散失散10多年的高中閨蜜！

TVBS八點檔《女兵日記》將於周二（10日）晚上八點在42頻道首播，第一集集結了陸、海、空三軍大場面，在國防部的大力支持下，劉香慈帥登「阿帕契」、楊晴率領海軍基隆級艦、羅平率兩棲蛙人登陸，場面浩大、重磅登場。

劉香慈劇中飾演上尉連長，因角色關係需駕駛阿帕契，劉香慈說：「當天實際看到阿帕契降落簡直把它當作神一樣來看，還特地去查了阿帕契的命名來自美軍最尊敬的原住民部落。」更讓劉香慈驚訝的是，她身上穿著阿帕契女飛官的軍服竟是她高中最要好的同學楊韻璇，她是第一位駕駛阿帕契的女飛官，讓她感到無比的榮耀。兩人畢業後各自忙各自的生活而斷了聯繫，戲後兩人在電話中感動相認，女飛官楊韻璇說：「得知衣服要借劉香慈穿時，還特地把衣服送洗燙好、疊好給她。」

楊晴飾演中尉排長，在艦艇上拍攝時，讓她感覺相當有成就感，因為這一輩子只有這一次的機會踏上基隆級艦，所以她相當珍惜停留在艦艇上的時間。她自曝：「當天還在艦艇上迷路，因為艦艇太大，每一個艙門都長一樣，正要詢問艦艇上海軍們怎麼走時，大家一看到我就馬上靠牆站向我敬禮，因為我的軍服是長官服。」

負責陸軍場面的羅平則在親眼見到大批兩棲蛙人時覺得震撼，大家都精壯結實，曬得一身黝黑，可見平時受訓的辛苦。但羅平受訓的時間不多，馬上要他坐上橡皮艇搶灘，讓他覺得相當挑戰，他覺得最困難是要在橡皮艇上要適應浪的大小、維持平衡，因為一不小心就會掉進海裡，身上背的裝備就會損壞，讓他壓力很大。

《女兵日記》即將要播出，演員們對自己的演出成果既緊張又期待，劉香慈笑說：「在重要的時刻，一定會和老公準時一起收看，當天晚上已有跟老公說不准加班，要準時到家，連老公的朋友紛紛緊張問，到底甚麼時候才播啊？」如果收視破1，劉香慈說：「我會到TVBS一樓外放送1000支棒棒冰，答謝大家對《女兵日記》的支持，發完為止！」小嫻則說：「從白泡泡的皮膚變成黑泡泡，這是我努力的印記，如果收視破1，我們女兵八仙女就集體跳ZUMBA『cheer up』！」

(中時 )