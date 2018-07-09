「添好運」開新店！松山車站店限定料理88折祭客

2018年07月09日 22:00 中時 何書青

好運松山車站店限定推出「添好運桌菜」。（和億生活提供）

全台的添好運同時推出平日限定的「好運蒸籠下午茶」。（和億生活提供）

添好運松山車站店佔地48坪，共82席座位，新店也有全新風貌。（和億生活提供）

連續9年獲米其林1星、來自香港、港點餐廳「添好運」再開新店，松山車站店將於明（10日）正式開幕。這次以年輕化的全新店型登場，也將港式點心再進化，推出松山車站店限定桌菜，同時全台門市也一起推出夏季限定新菜與好運蒸籠下午茶。

添好運來台4年，這次選在餐廳商店匯集的松山車站CITYLINK之2樓展店，捷運松山線松山站通車B1F捷運及台鐵連通口，每日人流量約為6萬人次，加上週邊飯店林立、商圈熱鬧，客群多元豐富。新店面佔地48坪，共有82席座位。新店外觀透過蒸籠裝置藝術傳遞點心「即叫即蒸」的品牌理念，而一進門的「好運文字牆」以好運名言作為設計概念，傳遞正能量，另外「品牌形象牆」也傳遞品牌特色，用港點結合華人與國際好運符號，象徵來添好運享受美食都是有福之人、為賓客增添好運。

主廚李一龍與主廚陳錫潘特別為新店規劃多道港式名菜及小品料理，在松山車站店限定推出「添好運桌菜」，以西式精緻擺盤搭配中式點心來呈現新式桌菜，每桌6000元+10%（6人份），想嘗鮮的饕客別忘了在3天前先預約，若在7月10日至8月8日的父親節活動期間點「添好運桌菜」，則有88折優惠，每日限量供應。此外，為歡慶松山車站店開幕，10日至31日松山車站店加碼祭出獨家優惠「滿千送百」。

全台的添好運分店同時也推出「台灣夏季限定」的清爽料理，以開胃養生為概念，設計3道新品「甜菜根綠豆卷」、「紫米薏仁椰奶」、「石蓮花芥末涼粉」；而有鑑於食安議題，餐廳首度結合台灣小農合作引進有機蔬菜，讓消費者吃得安心。此外，全台餐廳也推出平日限定的「好運蒸籠」下午茶，包含大蒸籠中有5個小蒸籠、5種不同點心的「五行開運」，以及囊括10種不同點心的「十來運轉」豪華午茶。

(中時 )