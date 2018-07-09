彰化縣卦山畫會成美藝廊開展

2018年07月09日 21:59 中時 鐘武達

「彰化縣卦山畫會」希望透過繪畫讓各界認識台灣的好山、好水、好人情，即日起在永靖鄉「成美文化園」的「成美藝廊」舉辦為期2個月的展覽，35名藝術家展出共49件作品，畫會理事長黃譯鋒9日特別到現場導覽，為民眾介紹藝術的美麗與意涵。

成美文化園執行長陳茂嘉說，「成美藝廊」是台灣少數全年365天都開放的藝文空間，目的是希望提供在地的鄉親們優質的藝文資源，這次邀請彰化縣卦山畫會展出作品，讓彰化的居民不用大老遠到外縣市，就可以欣賞到高水準的藝術。

黃譯鋒說，卦山畫會在彰化縣過半鄉鎮都有會員，成員有專業畫家，還有來自老師、工程師、醫師、商界等各行各業的藝術同好，使用的媒材有水彩、油畫、複合媒彩、陶藝、木雕等多元作品，大家從業餘到專業，各個創作風格獨具，讓人賞目悅目。

黃譯鋒藉由導覽描述畫家的心境，他說，作畫過程是一種修練心性，心無雜念專心一致的活動。

49件作品內容豐富，透過寫實與抽象呈現出不同的主題，有風情、人物、人文與風俗，《台灣農村》、《澎湖古厝》、《阿里山姊妹潭》、《昭平車站 》、《北宜海岸》描繪的風景，讓人身歷其境，《有子萬事足》、《耆老》描繪出人物，表情生動，每1幅都值得細細品味。

(中時 )