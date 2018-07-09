尼坤為新片不畏強颱瑪莉亞 10日寶島行不變

尼坤和Yaya在片中大談甜蜜戀愛。（CatchPlay提供）

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泰國女神Yaya在片中連打球都可以賣萌。（CatchPlay提供）

今年泰國話題最夯的億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎》即將於7月20日全台上映，由泰國當紅國民女神烏拉薩雅斯帕邦德Yaya主演，和泰籍的韓團2PM偶像尼坤（Nichkhun）大談高顏值戀情，泰國影帝桑尼蘇莞門坦諾Sunny則飾演廢柴哥哥，主演3人不畏強颱，將於明日抵台會粉絲。

她首度演出的電影作品，片中詮釋妹妹珍的極度反差，在家是被宅哥哥Sunny整得哭笑不得的憤怒妹妹，在外則是被男友寵愛的甜美小女人，豐富的表情和靈活的演技，讓兩大男神對她讚不絕口，尼坤大讚Yaya是零負評女神：「Yaya美若天仙，沒有任何負面新聞。」Sunny則說：「如果現實中真的有妹妹，大概就是Yaya了吧！」

Yaya飾演的模範生「珍」，完美人生中的唯一汙點就是她的魯蛇哥哥，面對哥哥從小到大找麻煩，珍總是不甘示弱加倍奉還，連面對自己心儀的對象都不願服輸。其中一場珍進入日商公司後與同事打棒球的戲，珍雖然對站在投手丘上的小餅頗有好感，但好強的她為了比賽得分，竟在小餅投球時送上飛吻使他分心，因而擊出漂亮全壘打，演員Yaya都忍不住笑說：「她是100%的完美主義者。」

(中時 )

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