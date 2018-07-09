這夏卡利HIGH 新光三越累滿萬元起享4、5、6％回饋

2018年07月09日 22:22 中時 郭家崴

新光三越Panasonic LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨 ES-LV9C，1萬6888元。（新光三越提供）

法雅客周年慶獨家限量Canon EOS M100單鏡組（粉）＋SELPHY CP1300相印機，原價2萬3890元、特價2萬900元，買即送限量Canon原廠電池。（新光三越提供）

新光三越1至6月整體表現平穩，全台業績350億元，較去年成長5％，餐飲、名品和美妝最亮眼；這月12日起至8月16日祭出「這夏卡利HIGH」，購物累滿萬元起享4、5、6％回饋，8月1日前法雅客同步舉辦周年慶，平日不打折的高單價時尚精品與3C、家電都有優惠，美食街、超市小額消費也可累積，全面享好康。

新光三越販促部協理彭緒箴表示，這夏卡利HIGH 36天檔期與去年相同，10大指定銀行累滿萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿20萬回饋6%電子贈品禮券，全台近250家餐飲增加不少新店，加上近300個服飾品牌換季5折起、精名品新品陸續上架，看好餐飲、服飾和精名品表現，目標業績63億元、成長3％。本月起是否會受軍公教年金改革影響，則要持續觀察。

近期餐飲、3C新店都是焦點，趁檔期間嘗鮮也可享優惠。新光三越台北信義新天地A9法雅客6日新開台灣首家Surface形象旗艦店、昨（9日）米其林一星餐廳主廚林明健操刀的 WILDWOOD原木燒烤餐廳開全台首店；A8 26日開新加坡肉骨茶老店「黃亞細」全台獨家店。

台北南西店兩館定位清楚，1館鎖定全客層，走都會風格，3館對準18至30多歲千禧世代，較為年輕、潮流，在周年慶前有8層樓改裝，1館2F Miacucina 5月至今業績較前期成長2位數，9、10F全新擴增的施舒雅明（10日）試營運、16日開幕，9F櫃台陳列保養品、10F是SPA館，男女療程皆有；9F法雅客增加科技體驗服務、導入首賣體驗產品，4日重新開幕。

7月16日台北南西店1館3F少淑女改裝，服飾風格更為流行，且增加配件；8月1館8F改為戶外休閒、運動、旅行，並增加2家餐廳，B1則增加無印良品，1F女鞋區會改變店裝和品牌。

台北南西店3館則先改裝5、6F，5F改為運動、6F整層是UNIQLO，8月3館B1改為餐飲、7F餐飲也增開新店。預計台北南西店9月13日增加春水堂和港式餐飲全台首台首店後，兩館餐飲占比可超越10％。

台中中港店則是GUCCI改裝從1層樓改為2層樓的旗艦店，珍寶海鮮9月下旬開中部獨家店，預計周年慶後精品還會引進潮流精品新櫃。

此外，這夏卡利HIGH新增新光三越聯名卡友獨享首7日刷6000送200；4大指定銀行首7日刷8000送200；首4日持新光三越會員APP及10大指定銀行信用卡消費滿5000元送200，刷萬送500擇一限量兌換，較去年僅限聯名卡觸及人數更廣，刷萬回饋也從200提高為500。

另，新光三越APP從2014年10月以來已有68萬人下載，其中貴賓卡綁定APP有9成；31日前新卡友下載並綁定APP、使用訂位神器訂位且入座消費，於美麗台消費任一筆並備註卡號，凡在活動期間完成以上2項指定任務，可抽ANA台北-東京雙人行來回機票。

(中時 )