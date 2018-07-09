《麻辣鮮師》「小孟」淡出演藝圈多年 18年前電影終於出土！

范筱梵淡出螢光幕多年，隔空向影迷打招呼。（截自影片）

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《命帶追逐》劇照（鏡象電影提供）
《命帶追逐》| 范筱梵回來啦！

范筱梵過去演出電視劇《麻辣鮮師》「小孟」一角深植人心，她開玩笑的說，曾經因為「小孟」太紅，人人都這樣叫她，而使她有想要改名的念頭。如今淡出螢光幕多年且定居國外，重心投入家庭，18年前的電影作品《命帶追逐》於今年修復後即將上映，她雖婉謝了返台宣傳的邀請，但特別錄製了一段影片希望能為該片催票。

她表示18年前拍攝的細節已經有些模糊，印象最深刻的是蕭雅全導演在表演上給予她十分大的詮釋空間，這讓她能無所顧忌自在地浸淫在Eiko這角色中，更讚許導演是個讓人毫無壓力感的人，給予演員極高的自由，這對於當時還是新人的她來說，是莫大的肯定與信任，讓自己能在非常很輕鬆的狀態下拍完整部電影。

此外，電影中還有一場在當鋪裡喝醉嬉鬧的戲讓范筱梵印象十分深刻，演出前男主角事先喝了一點啤酒來培養情緒進入角色，使得這場男女朋友喝醉嬉鬧、親密的肢體接觸瞬間成立，拍攝過程十分順利。不過當時還是位新人的范筱梵，對演戲與真實的界線還很模糊，產生了被侵犯的錯覺，所以一下戲就嚎啕大哭，男主角見狀後便馬上跟她道歉，兩人重新溝通理解，建立默契後就一路順利完成整部電影的演出。

因為這個事件，她才體會到拍戲真不是一件容易的事。對於新演員來說，必須在心理層面上下很多苦工，尤其是詮釋男女關係方面，入戲太深會害怕假戲真做，但不進入狀況卻又無法詮釋到位。回顧十八年前，真的非常感謝當時導演和其他演員的幫助，才讓她深刻學習到。最後范筱梵還特別提到，壓根沒想到這部電影在18年後竟然還會再上映！

(中時 )

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