德國發明戰車反擊裝甲 可攔截火箭彈

2018年07月09日 22:46 中時電子報 江飛宇

戰車與反戰車武器是一場永不休止的「矛盾對決」，不過現代的反戰車武器太多樣了，包括反戰車火箭（ATR）和反戰車飛彈（ATGM）都威力強大，具備穿透300~1400公釐的均勻裝甲（RHA）能力，即使是最硬最先進的主力戰車（MBT），在現代戰場的存活率都普遍受到質疑。不過仍有工程師願意站在戰車這一方，使這場對決不至於一面倒。德國IBD公司新發明的防禦裝甲，具有即時的反擊能力，可以使戰車被擊中的瞬間，噴出氣流打斷火箭彈的後半段，避免更大的破壞。

詹氏防衛網(jane’s defense)報導，現在戰車能仰賴的防衛裝備大致有3種，第1是戰車自己的強硬度複合裝甲，比如查布漢裝甲(Chobham armour)；第2是附帶披掛的爆炸反應裝甲（ERA）；但以上這2種，仍然很難對付日益精進的反戰車武器。

SMART-PROTech的樣本模型。(圖/IBD)

第3是可以主動攔截來襲威脅的主動防護系統(APS)，它就像小型防砲，可以在離車輛很近時候，打出彈丸擊落。然而，這種系統非常複雜，也使得它而且非常昂貴，而且很可能造成旁邊的步兵或車輛更大的危險。因此德國IBD工程公司，將爆炸反應裝甲與主動防護系統做了結合，開發出可以快速反擊火箭彈的主動反應裝甲，稱為SMART-PROTech，直譯就是「聰明-頂尖科技裝甲」。

SMART-PROTech裝甲的原理，當火箭彈撞到裝甲時，下方的反擊器就會立即還以顏色，打斷火箭彈，避免更大的傷害打進戰車裡。(圖/IBD)

SMART-PROTech裝甲與現役的戰車裝甲一樣，都由模塊組成，然而每個模塊有30斜角，可以增加防衛力，但裡頭還包含一套電阻感應器和一兩具複合金屬彈丸製作的「反擊器」，感應器可以偵測威脅的力道，面對無能力擊穿裝甲的中小口徑的砲彈，感應器不會發生作用，但是一但遇到脫殼穿甲彈、火箭推進榴彈、反戰車飛彈的時候，電阻感應器就會觸發反擊彈丸，打斷反裝甲武器的後方主彈頭段落，從而避免戰車遭擊穿。

很明顯，SMART-PROTech可以說是舊式的爆炸反應裝甲的最新改良，以往的爆炸反應裝甲是利用爆炸力阻斷反戰車武器的噴流與動能，而SMART-PROTech將這個原理表現的更準確，它把爆炸的威力引導成反擊彈丸，並且準確的打斷來襲的威脅物。

IBD 公司說，每個SMART-PROTech模塊都是完全獨立的，與車輛無關，所以它不像主動防禦系統那樣，還要改造戰車外型才能安裝。

目前IBD公司打算以3D列印的方法生產SMART-PROTech，它的主成分是陶瓷，因此與鋼質裝甲相比來的輕，不會給戰車太多負擔。

(中時電子報)