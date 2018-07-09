3歲蕾蕾耍叛逆「不洗澡」！宥勝每天想花招達陣

2018年07月09日 22:44 中時 林淑娟

宥勝以活動大使身份出席「寶寶優步」啟動記者會。（Uber台灣提供）

宥勝數月前因女兒蕾蕾不收玩具，他直接以撕毀方式進行管教，引發過於粗暴的爭議，他9日出席活動時坦言事後也覺得自己做法不對，現在管教方法大調整 ，改用理性溝通，也尊重小孩意願，例如3歲的蕾蕾最近開始小叛逆，經常吵著不想洗澡洗頭，以前的他可能會因為忙而失去耐心，現在的他每天會透過小遊戲、找不同方式讓女兒願意接受。

他說，小孩從小都是他幫忙洗澡，後來因創業忙才中斷，最近又重新開始，「幫小孩洗澡CP值很高，可以培養親子感情、迅速加溫，覺得失而復得，珍貴的親子時光又回來了」。

宥勝9日出席Uber活動宣傳親子出遊叫車安全，他透露5月到法國參加富維克火山越野賽VVX、挑戰25公里的全程路跑賽事，因為太拚傷到膝蓋，已復健1個多月，雖然走路沒什麼問題，但跑步會悶痛，只能慢慢復健，因為10月還要跑一次，所以最近密集就醫，但醫生提醒他：「現在絕對不能跑！」如果持續治療，可以稍微跑少一點，最近就是打針加復健。

他月初剛幫兒子剴剴過一歲生日，結果慶生會上青蛙比較搶戲，因為有朋友專門養青蛙，帶很大的樹蛙來，小朋友剛開始會怕，後來女兒蕾蕾後來拿著樹蛙到處跑。不過慶生會後全家輪流生病一周，先是小孩陸續出現手腳痠痛、然後發燒、肚子痛、拉肚子症狀，接著輪到大人也被傳染，上禮拜一家四口全都病倒在家裡，幸好恢復健康後，小孩反而食慾大增，還因為這樣「長大」了一點。

(中時 )