毛弟主演電影版《鬥魚》仿「邪神」 玩世不恭耍自閉

2018年07月09日 22:50 中時 徐桐炘

《鬥魚》電影版正式海報。（多曼尼提供）

國片《鬥魚》9日公佈正式海報，海報中邱宇辰（毛弟）的微笑讓人不寒而慄，他表示飾演「豹哥」成為他演藝生涯的大突破，導演柯翰辰特地設計「無時無刻玩弄人心的招牌笑容」，希望他表現出專屬於豹哥的反派風格，「用微笑來看待人生。」他也參考好萊塢漫威系列中「洛基邪神」的笑容，呈現玩世不恭的態度。

毛弟為沈溺於反派角色的心境，若整天沒工作，幾乎長達8小時待在家不出門，笑說：「有點自閉狀態。」不過拍攝期間也享受了過去沒有的待遇：「小時候在家裡因為年紀最輕都是被使喚的，終於演到一個角色可以使喚別人，只要出場身旁就有數十位小弟在旁伺候，覺得非常開心。」

該片講述不少高中生間的「兄弟義氣」，林柏叡為救好友不顧生命危險，被20多人拿著棒球棍追殺，甚至挨了毛弟好幾個拳頭，還被椅子狠砸，全身流滿鮮血，林柏叡透露，差點被打到重要部位，拍完隔天全身多處黑青，一週後才消。

飾演反派的毛弟雖然大多是出拳打人，但也難逃成為傷兵的命運，他表示曾經一個打出去的重拳導致拇指受傷。吳岳擎則在訓練過程就被摔到頭暈，身體有多處筋骨嚴重拉傷。家中的排行老大的演員林輝瑝表示平常都是照顧弟弟們居多，「這次能在戲中體驗到被大哥照顧的感覺很難忘。」電影8月17日上映。

(中時 )