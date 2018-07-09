共軍首艘新型052E導彈驅逐艦疑曝光

2018年07月09日 23:17 中時電子報 盧伯華

中共海軍更新型的導彈驅逐艦052E型將加長直升機甲板，以便能起降更先進、體積更大的反潛直升機。圖為反潛直升機在052C長春導彈驅逐艦上降落。（圖／中新社）

快速造艦的中共海軍最近將再推出新型號導彈驅逐艦。眼尖的軍迷們發現，日前在建造導彈驅逐艦的江南造船廠一篇文章中已出現「某型號首製船」的說法，聯繫數月前有關052D第14號艦直升機甲板加長的圖片報導，幾乎已確定原先被認為是052D第14號艦應就是傳言中的最新型首艘052E導彈驅逐艦。

據《新浪軍事》報導，最近中共海軍在網上討論最多莫過於大連造船廠連續下水的兩艘055型導彈驅逐艦。而體型較大的055建造雖腳步加快，體型略小的052D導彈驅逐艦卻仍在積極進行，甚至還出現更新款的改進型。依052系列導彈驅逐艦的命名規則，此型應該就是傳言中的新型052E導彈驅逐艦。

報導說，在江南造船廠在一篇對外宣傳文章中提到「某型號首製船」，該船除了有「首製船」的特殊性之外，還指出該艦「已具備下水條件」。一般預料該船所指應是船廠承建的第21艘052系列導彈驅逐艦，亦即最早被標記為052D型的第14號艦。也是繼052、052B、052C、052D等多型導彈驅逐艦後出現的最新改進型052E。外界猜測此艦改進幅度不小，甚至可以被看做是小號055艦。

報導指出，數月之前就有網民發現原先被標記為052D型第14號艦的艦尾直升機甲板長度至少增加了4米，推測是為了讓該艦可以起降更大型的艦載直升機。當時就傳出052E型驅逐艦的說法。

數月前被軍迷們發現052系列艦的最新改良型，艦尾直升機甲板較052D更長，極可能是052E的首艘新艦。（圖／網路）

中共海軍標記為第三代導彈驅逐艦的052D型從2014年3月首艦「昆明」號下水，迄今已有8艘建成服役，另有近10艘分別處於各建造階段。在全球各國海軍現役的驅逐艦中，052D的在建與服役規模僅次於美國海軍伯克級導彈驅逐艦。無論是從數量還是質量上看，052D型都將是中共海軍未來的主力驅逐艦。而最新的052E型的出現，則顯示052系列將持續改進並增添新的戰力，除了排水量增加之外，在艦載直昇機與雷達電子設備上也將有改進。

報導認為，052E型增加直升機起降甲板長度，很大的改善了052D型上存在的艦載直升機起降條件相對惡劣的局面，有利於裝備如直-20型反潛直升機等較先進艦載直升機，以增強空中反潛能力。此項改進與美國海軍的佩里級導彈護衛艦類似，該型艦也是以加長直升機起降甲板來增加反潛戰力。

此外，052E型的另一個比較大的改進將主要集中在該艦的船電配置上，原先裝備於052D型後桅且長期為人所詬病的517B型八木對空預警雷達很可能會被更先進的相控陣預警雷達取代。

報導說，近年來較先進的 055型導彈驅逐艦服役後，停止建造和發展052系列驅逐艦的呼聲不斷，不過很顯然對共軍四級(055/052/054/056)驅護艦裝備體制而言。萬噸級的055固然先進，但也存在著造價高昂、建造週期長的缺陷，因此只能作為類似美國海軍提康德羅加級巡洋艦這種編隊作戰指揮核心來使用。

而大小適中、建造成本較低的052D/E系列，很顯然是未來共軍水面艦艇部隊主力型號，畢竟一味的追求大和全並不理智，除了性能之外，技術成熟度、裝備建造週期與成本都必須納入全盤考量。

(中時電子報)