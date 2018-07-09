獨／78歲母親失智 梁佑南用照片寫日記

2018年07月09日 23:22 中時 洪秀瑛

梁佑南帶媽媽出遊。（梁佑南提供）

和媽媽修補親情。（梁佑南提供）

母女關係更親密。（梁佑南提供）

梁佑南做公益之後更有感。（梁佑南提供）

梁佑南的爸爸已離開18年，她說78歲的媽媽失去老伴這個重心，個性轉變很大，媽媽因個性關係一直獨居，加上失智多年，目前住安養中心由專業人員照顧。「媽媽生病時一直吵鬧，覺得自己很不幸，我以前不理解，所以跟媽媽的關係很緊張」，直到自己年紀漸長又參與公益活動，生活歷練多了才改變自己，懂得及時行孝的重要。

梁佑南說，媽媽以前常要煮牛肉給孫子們吃，就怕他們沒營養、沒得吃，忙工作的她總是回說小孩什麼都不缺，更不缺吃牛肉，傷了媽媽的心都不知道，「媽媽其實是想看孫子，不知道怎麼表達，才說要煮牛肉來，我現在懂了，媽媽卻不能再為我們下廚」。她很愧對媽媽，直到這幾年與「曉水珠心靈之旅」公益團體到處趴趴走才頓悟。

她走遍各偏遠鄉鎮、看盡人生百態，知道處在弱勢或生病的人，最缺的不是物質而是陪伴，「如果他們是這樣，自己的媽媽何嘗不是」？這2年她與媽媽修補關係，覺得這段日子是母女最親密時光，她常拉著二姊到中壢帶媽媽吃飯，也用照片寫日記，紀錄媽媽的每分每秒。她笑說，媽媽不知道有美肌軟體，所以看到每張照片都說漂亮，也愛一起拍照。

她很有感觸地說「樹欲靜而風不止，子欲養而親不在」絕不是一句口頭禪，「當你（妳）想要孝順的人不在了，那種懊悔與痛苦是無法彌補的」，她是在懂得孝順之後才發現工作愈來愈順利，「不要常把忙工作當藉口，有孝才有順，懂得孝順，事業才會順」，她分享經歷與大家共勉。

(中時 )