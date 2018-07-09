中華電信獨家冠名贊助 第二屆《英雄聯盟》六都電競爭霸戰開打

2018年07月09日 23:23 工商 林淑惠

中華電信獨家冠名贊助、全台最大業餘電競賽事「六都電競爭霸戰」，今(9)日宣布第二屆賽事將在11日於台北區率先開打。

中華電信力推電競產業，將推廣運動賽事的經驗應用於電競賽事，提供「六都電競爭霸戰」超強網速，讓選手無後顧之憂盡情發揮實力，並透過中華電信的影視平台MOD、Hami Video全程免費高畫質直播賽事，邀全台玩家共同體驗大型電競賽事的熱情氛圍。

中華電信也準備多項好禮與電競迷歡慶這場年度電競盛事，包括申請HiNet光世代、中華電信MOD的指定電競方案，享有電競滑鼠、機械式鍵盤、電競耳麥等超值好禮，以及中華電信「HiNet遊戲加速器」免費30天的試用序號。

中華電信表示，希望從高速寬頻網路、遊戲加速器到電競配件一應俱全，打造在家也可打造專業電競環境。

此外，隨著手機電競遊戲越趨流行，中華電信這次特別為常用手機玩遊戲、看直播的年輕族群推出「新精選購機方案」，月付699起4G上網吃到飽，搭配熱門新機、家電0元起。

「六都電競爭霸戰」首屆於2017暑期開打，總獎金高達250萬元，共吸引281支隊伍報名，是全台最大業餘電競賽事，更成為各職業戰隊的「電競牛棚」，去年桃園、台南、台中區域冠軍隊伍的三位玩家更成為職業戰隊選手。

中華電信董事長鄭優表示，MOD、Hami Video今年轉播2018世足賽事，收看人次近1,500萬，MOD全頻道總收視人次更突破5,000萬，創下MOD開播以來空前紀錄。今年2018亞運會正式將《英雄聯盟》等6款遊戲納入賽事項目，可見電競在國際地位不斷攀升，政府也持續推動電競產業。

鄭優強調，作為國內電信龍頭，希望透過資通訊技術的優勢，扶植國內電競產業，連續兩年獨家冠名贊助「六都電競爭霸戰」，佈建HiNet光世代提升賽場的網路效能，希望打造國際級的電競賽場。

MOD、Hami Video的「電競專區」，將於11日下午4點的台北區八強賽開始直播，民眾只要從MOD 首頁進入運動內之「電競賽事專區」，或按快速鍵「980」進入；亦可透過Hami Video APP或網站進入「六都電競直播專區」，即可觀看國內最盛大的業餘電競賽事直播。每日賽事也將在結束後10分鐘開始重播，並上架至電競專區的的【六都電競】片架中。

(工商 )