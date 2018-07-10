《時來運轉》世足賽最後4強！運彩「大小分」怎麼買最賺？

上屆冠軍德國隊被淘汰，本屆將有新冠軍誕生。(美聯社)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片：世界盃4強的「大小」投注眉角
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

愈來愈火熱的2018世界盃足球賽明天(7/11)即將開始進入精彩絕倫、緊張刺激的4強賽(2場)，落敗方7/14(六)季軍戰(1場)爭取第3名，獲勝方則將於7/15(日)冠軍戰(1場)爭奪本屆金盃，這4場全球矚目的大賽，運彩「大小」玩法的投注眉角提供給大家參考。

運彩足球大小玩法。(台灣運彩提供)

運彩足球「大小」玩法，消費者可以預測一場比賽在法定比賽時間(註)完成時，2隊的總得分大於或小於台灣運彩所訂定的總分值(1.5、2.5或3.5)，比賽開始前可以買，若有提供場中投注，比賽開始後還可以繼續買。

前兩屆世界盃，最後四強大小分結果統計。(台灣運彩提供)

以 2010及2014 前2屆世界盃的冠軍戰、季軍戰及4強賽2.5大小分派彩結果來看，有一個很有趣的現象，那就是2屆的冠軍戰都開出小分(0分及0分皆小於2.5分)，相反的，2屆的季軍戰則是都開出大分(5分及3分皆大於2.5分)，這中間除了跟球隊實力有關外也跟冠軍戰及季軍戰的屬性有關，畢竟冠軍戰的世界金盃意義非凡、價值連城，爭戰2隊誰也不願輕易讓出1球，防守至為嚴密，因此容易出現低比分的結果；季軍戰由於已無關金盃，第3名與第4名的意義相近，爭戰2隊踢起來較為輕鬆，相較之下比較容易出現高比分的結果；至於4強賽4場比賽的結果較為平均，大分及小分各開出2次(5分、8分皆大於2.5分；1分、0分皆小於2.5分)，提供給大家參考。

(中時電子報)

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