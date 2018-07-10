世足》比利時對戰有優勢 賭盤看好法國進決賽

2018年07月10日 06:39 中時電子報 黃邱倫

俄羅斯世界盃足球賽進入最精彩的4強爭霸賽，首先登場的是11日凌晨2點由法國迎戰比利時，雖然「歐洲紅魔」佔有過往對戰優勢，但賭盤卻看好「高盧雄雞」取得決賽門票。

19歲小將姆巴佩才華洋溢，法國想要擊敗比利時，他與格里茲曼勢必要有出色發揮才行。（美聯社資料照）

根據國際足總(FIFA)公布的世界排名，比利時目前排名第三，法國排名第七，兩隊過去在國際賽總共交手73次，比利時30勝19和24敗，最近一次交手是在2015年6月7日，法國當時在主場3比4敗陣。至於在世界盃賽場上，比利時過去最佳成績是1986年的第四名，法國則在1998年挾著地主優勢奪得大力神盃。

此役被安排在聖彼得堡體育場，比利時從小組賽、16強淘汰賽與8強準決賽皆過關斬將取得5戰全勝佳績，當中還在8強賽擊敗了「森巴軍團」巴西；法國在小組賽2勝1和，然後在淘汰賽幹掉由梅西和C羅領軍阿根廷和葡萄牙兩大強敵，展現出來的實力優於比利時。

預估法國教頭德尚仍會在此役排出「4-2-3-1」陣線，格里茲曼與姆巴佩仍將扮演著攻擊雙箭頭角色，隊長洛里斯、佛蘭、費基爾和吉魯都是3年前交手時的主力球員，熟悉歐洲紅魔的戰術。

比利時本屆5場比賽踢進14球，平均每場攻破敵軍近3次大門，攻擊火力絲毫不比法國差，尤其是85次射門33次射正，2211次傳球、30顆角球都比法國來得多，總教練馬丁尼茲(西班牙)以及助理教練亨利(法國1998年奪冠功臣)聯手讓紅魔大軍更加侵略性。

馬丁尼茲有可能排出「3-5-2」陣線，但隨時可轉換成「4-4-2」陣線，當中的關鍵人物就是梅尼爾，鋒線由隊長大阿札搭配「兇獸」盧卡庫，倘若能撕裂高盧雄雞後防，有機會扭轉勝負天平。

賭盤方面，國際賭盤大多對法國獲勝，開出1賠1.5的賠率，比利時則開出1賠2的賠率，台灣運彩則是不讓分賠率比利時勝2.65倍、法國勝2.10倍、和局3.20倍，顯然看好法國勝出。

(中時電子報)