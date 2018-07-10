瑪莉亞颱風路徑最像哪一顆？彭啟明這樣說

2018年07月10日 00:02 中時電子報 莊楚雯

強颱瑪麗亞直撲台灣，其路徑與「西北颱」相似，依照過往西北颱在台灣的影響皆造成慘重災情，像是2004年艾利颱風造成24人死、9人失蹤；1996年賀伯颱風51人死亡，22人失蹤。今天臉書《天氣風險 WeatherRisk》分享了瑪莉亞的相似路徑颱風是哪顆，考量到路徑、移動速度、暴風半徑後，認為與2013年的蘇力颱風最為相似！

臉書《天氣風險 WeatherRisk》PO文說道，「大家可能印象最深刻的西北颱就是2004的艾莉颱風、1996年的賀伯颱風了。但當時艾利颱風行徑緩慢且路徑飄移，賀伯颱風當時則引進西南氣流，且尺寸又比瑪莉亞大了一號。」但依照移動速度、暴風半徑等來推測，「2013年的蘇力颱風，大概是跟瑪莉亞最相似的路徑了！」

回憶起當時蘇力颱風在台北刮出12級的陣風，還在桃竹苗山區降下驚人雨量，造成全台3死54傷1失蹤，颱風期間約有110萬戶停電。另外，2007年的韋帕颱風、1985年的尼爾森颱風，也都是相似路徑的颱風。最後，氣象達人彭啟明表示，「相似路徑.... 每次都有人問，雖然我們覺得每個都不一樣，無法由這來準確預測。」

(中時電子報)

翻攝自 臉書《天氣風險 WeatherRisk》