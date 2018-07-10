友託寄10多萬元安毒 少年忐忑派出所自首

2018年07月10日 02:57 中時 潘建志

屏東東港19歲鄭姓少年日前突然跑進東港鎮東濱派出所，將手上拿著兩大包結晶體放在值班台上，向值班員警表示他持有毒品要自首。兩大包結晶體非常有份量，員警趕緊拿出毒品初步篩解試劑檢驗，沒想到真的呈現毒品安非他命陽性反應。

警方測重後，兩大包安非他命分別重38.83及38.77公克，市值超過十萬元，為何平白無故將這麼多錢的毒品交給警方，所長郭瑾樺詢問鄭嫌，他表示，因之前與朋友在外相約見面後，結果友人竟將2包毒品硬塞給他，說先寄放在他那邊，他之前沒碰過毒品，讓他心裡很忐忑不安。

後來他在東港路上遇到巡邏員警，因車上有毒品心虛駕車加速逃逸，但返家後一直覺得擔心害怕。由於之前有過前科，也害怕當時車牌已經被記下來，聽說東港警察很會抓毒品，毒品不是他的，如果被警方抓到還得背黑鍋，想來想去還是覺得到派出所自首比較好。

郭瑾樺說，鄭嫌有前科，但並未有毒品前科，這是他第一次遇到有人親自攜毒上門自首，而且數量澴這麼大，覺得非常驚訝；後續同仁們也將追查持有人身份。

東港警分局長表示，目前警方正並配合暑期青春及安居等專案加強查緝毒品，鄉親若有發現周遭有可疑人、事、物，進出社區進行毒品交易或群聚吸食毒品等情事，請立即撥打報案專線110報案。

(中時 )