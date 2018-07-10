友託寄10多萬元安毒 少年忐忑派出所自首

東港19歲鄭姓少年因友人寄放2包毒品，心裡忐忑不安，竟到派出所自首，兩大包安非他命分別重38.83及38.77公克。（潘建志翻攝）

友善列印
中時

屏東東港19歲鄭姓少年日前突然跑進東港鎮東濱派出所，將手上拿著兩大包結晶體放在值班台上，向值班員警表示他持有毒品要自首。兩大包結晶體非常有份量，員警趕緊拿出毒品初步篩解試劑檢驗，沒想到真的呈現毒品安非他命陽性反應。

警方測重後，兩大包安非他命分別重38.83及38.77公克，市值超過十萬元，為何平白無故將這麼多錢的毒品交給警方，所長郭瑾樺詢問鄭嫌，他表示，因之前與朋友在外相約見面後，結果友人竟將2包毒品硬塞給他，說先寄放在他那邊，他之前沒碰過毒品，讓他心裡很忐忑不安。

後來他在東港路上遇到巡邏員警，因車上有毒品心虛駕車加速逃逸，但返家後一直覺得擔心害怕。由於之前有過前科，也害怕當時車牌已經被記下來，聽說東港警察很會抓毒品，毒品不是他的，如果被警方抓到還得背黑鍋，想來想去還是覺得到派出所自首比較好。

郭瑾樺說，鄭嫌有前科，但並未有毒品前科，這是他第一次遇到有人親自攜毒上門自首，而且數量澴這麼大，覺得非常驚訝；後續同仁們也將追查持有人身份。

東港警分局長表示，目前警方正並配合暑期青春及安居等專案加強查緝毒品，鄉親若有發現周遭有可疑人、事、物，進出社區進行毒品交易或群聚吸食毒品等情事，請立即撥打報案專線110報案。

(中時 )

已婚小開包養15歲少女 3P、SM性…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。