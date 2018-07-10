連日豪大雨 屏東瓜果類農損嚴重

連續豪雨造成屏東農損嚴重，內埔鄉農民高睿豐的紅龍果果實大雨後裂開、潰爛，損失約3到4成。（潘建志攝）

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連續豪雨造成屏東農損嚴重，內埔鄉農民高睿豐的紅龍果果實大雨後裂開、潰爛，損失約3到4成。（潘建志攝）

受到連日豪大雨影響，屏東地區農損嚴重，截至9日止，農損面積105公頃，損失273萬元。由於前一波豪大雨已造成香蕉、毛豆等作物受損，農民尚未復元，大雨又至，有些農民已無農作可損；這波豪雨受損主要以香瓜、鳳梨、檸檬、二期稻作為主。

截至9日統計，全縣農作受損面積最大為香瓜35公頃、損失金額80.5萬元，主要為水傷；其次鳳梨、檸檬、二期稻作各20公頃，受損原因皆為浸水，損失金額分別為112.4萬、34.7萬、21.2萬元，受災鄉鎮包括潮州、九如、枋寮等。

縣府農業處副處長鄭永裕說，這波雨時間實在太長，直至8日天氣才明顯和緩。目前農民通報農損並不積極，主要是前一波豪大雨已造成損害，尚未復元，這波豪大雨又來，結束後馬上又有個颱風，加上又有後發性農損，有些農民因此想說等颱風過後才說。

內埔鄉農民高睿豐種植的紅龍果園在豪大雨中泡水，導致枝條和果實都潰瘍或得到炭疽病、溼腐病，不少可採收的果實都裂果爛掉，損失約3、4成。他說，他的情況算好了，有些農民整個園子都受災，植株全都因泡水染病，欲哭無淚。

災後他將受損染病的枝條和果實剔除，並噴生物菌防止疫情擴大，加強田間衛生管理及肥培，希望在即將侵台的颱風前做好防颱準備。

(中時 )

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