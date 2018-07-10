溫網》同一場地吞兩敗 謝淑薇驚奇之旅結束

謝淑薇同一天先後在女單、女雙落敗，結束今年溫網賽程。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

2018溫布頓草地網球錦標賽進入第7天賽程，台灣女子職業網球好手謝淑薇在18號場地一日連戰女單、女雙，可惜這座球場不是她的幸運地，她雙雙以直落二吞敗，結束今年溫網，不過單打挺進16強，已經創下個人溫網最佳單打戰績。

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謝淑薇單打以4：6、1：6不敵斯洛伐克選手西布可娃（Dominika Cibulkova），吞下兩人生涯交手第三敗，接著同一場等待一場女單賽事打完，謝淑薇再繼續出戰女雙16戰，搭檔是捷克女將荷拉迪卡（Lucie Hradecka），對手是今年法國網球公開賽女雙冠軍、捷克組合西妮雅可娃(Katerina Siniakova)／雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

第一盤前六局打完雙方3：3平手，第7局謝淑薇的發球局被破、陷入局數落後，雖然第8局台捷組合也拚出破發點，可惜對方還是成功保發，就這麼一個發球局被破的劣勢，讓謝淑薇跟搭檔首盤4：6讓出。

第二盤開打前，西妮雅可娃大腿不適申請傷停，大約10分鐘後比賽繼續，前四局雙方互保發球局後，第5局荷拉迪卡出現兩次雙發失誤，最後被對手破發，之後第9局再輪回荷拉迪卡發球，再度面臨危機，經過三次丟士後依然不保，3：6結束比賽。

儘管無緣更上層樓，對於首次搭檔的謝淑薇和荷拉迪卡來說，挺進16強仍是不錯的成績，或許隨著合作更多比賽會更有默契。

(中時電子報)

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