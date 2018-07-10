硬脫歐派即將逼宮？ 英首相梅伊勢危

2018年07月10日 02:57 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

繼英國脫歐事務大臣戴維斯辭職後，英國脫歐派旗手、外相強森也在9日宣布辭職，令梅伊政府於24小時內流失兩名重要閣員。香港東網9日指出，作為脫歐死硬派陣營的代表，強森與梅伊的權鬥已是公開的秘密，更有傳強森多次密謀逼宮奪位。分析認為，梅伊現時需「前門拒歐盟、後門防黨友」，正面對其政治生涯中最為艱險的一戰，地位岌岌可危。

強森缺席9日舉行的安全委員會緊急會議，以及在倫敦舉行的西巴爾幹國家峰會後，英國政壇已經流言四起。直至下午3時，首相府發表聲明證實強森已經辭職：「就在今日下午，首相已接納強森辭任外相一職，並會盡快公布他的繼任人選，首相再次感謝他一直以來的貢獻。」但梅伊同日向國會表示，她與兩名辭職大臣在「最佳脫歐方案」上有分歧。

英國媒體消息指，英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）和環境食物及鄉郊事務大臣戈夫（Michael Gove），有機會接替外相一職。

強森宣布辭職的時刻，正值梅伊到下議院就脫歐藍圖接受議員質詢前的半小時。東網報導說，有分析認為，梅伊立即便要面對黨內疑歐派的狂轟猛炸，更極有可能在黨內會議上面臨不信任動議，遭黨友逼宮下台。有關動議只需48名保守黨國會議員發起。但民意調查指出，即使保守黨內叛員策動的逼宮成功，民意還是偏向重新大選，惟保守黨極有可能失去執政地位。

戴維斯先前表示，梅伊保護商界的「軟脫歐」立場，只會讓英國在脫歐談判桌上無可避免地淪落至弱勢地位。他在致梅伊的辭職信中，直接質疑她的溫和脫歐方案背棄去年的競選承諾，實際上令英國的經濟和法律主權仍然由歐盟掌握在手。內閣中跟隨戴維斯的兩名次官，也因不滿梅伊的立場而相繼請辭。

戴維斯、強森、戈夫及佛克斯皆屬於硬脫歐派，前三人還被稱為「逼宮三箭頭」，但梅伊上周五（6日）在契克斯召開馬拉松式內閣會議，與閣員商討英國脫歐方案時，戴維斯未必料及的是，硬脫歐派之中竟然只有他一人據理力爭。像是戈夫就妥協起來，向媒體表示自己作風務實，可以與內閣中的留歐派進行商量。

《香港01》新聞網指出，強森雖然在契克斯會議上形容梅伊方案是「一坨糞」，但會後他對外不發一言，沒有再主張硬脫歐方案。而最少一名保守黨國會議員向強森表示，他在未來48小時要決定是否逼宮梅伊，猶豫不決的話將錯失時機，永遠沒辦法當上首相。

在內閣沒有職位，但被視為逼宮黑馬的保守黨議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）在《電訊報》撰文，為這場政治風暴煽風點火。他以「脫歐主權落在不想脫歐的人手中」為題，全面剖析首相梅伊的溫和方案，令英國為了貿易而要繼續受制於歐盟，甚至共同規則的安排也會讓歐洲法院在英國有話語權。里斯莫格批評所謂的務實派是投降派，並揚言會在國會投下反對票，阻撓脫歐議案通過。

在野黨工黨主席柯賓則批評政府在脫歐問題一直混亂不堪，梅伊早已沒有權力可言。柯賓又指梅伊未能推動脫歐進程，國家完全停頓，保守黨則沉迷權鬥。

(中時 )