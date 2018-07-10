強颱來襲 超商應援看漲業績成長50％

強颱來襲，7-11販賣的蔬菜銷量也預期成長3成以上。（7-11提供）

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OK超商打泡麵儲量商機，大乾麵老北京炸醬麵2件56元。（OK提供）
萊爾富加強泡麵備貨，預計業績成長5成，韓國八道切達起司極地麻辣湯麵69元。（萊爾富提供）

強颱瑪莉亞來襲，超商通路緊急備援，據銷售資料顯示，整體業績在颱風前後可成長近50%，以乾糧泡麵、飲品水、照明等用品為主，其中飲品水與蓄電用具，成長幅度最高可達40%。

全家表示，據過去經驗，鮮食部份需求會增加，微波主食、冷凍食品、麵包會增加備貨約1倍；另餅乾、零食、水也會多準備2～3倍。此外，也會建立全台颱風災損回報機制，以確保門市安全無虞。

7-11針對泡麵、冷凍品、罐頭、飲料、水、零食等食品備貨量，較平日增加3～4成，又以住宅型、幹道型、交通轉運站型業績最為增長；而綠金也是一大重點，7-11 在568店導入台塑有機蔬菜專區，每當颱風期間，門市有機蔬菜銷量可成長3倍以上。

萊爾富表示，可儲藏的泡麵與微波食品最受民眾喜愛，業績將較平日成長約５成。OK推出會員特惠價「大乾麵老北京炸醬麵2件56元」、「大食客蔥燒牛肉湯麵2件55元」、「手打麵系列2件58元」等，部分門市也提供現煮麵機器設備，可至指定門市購買泡麵組合DIY，若必要也會暫停營業。

(中時 )

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