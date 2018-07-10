溫網》天氣炎熱最好 納達爾睽違7年返8強

2018年07月10日 02:39 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

費德勒近況佳，而且草地就是他最擅長也最愛的場地，他在溫網已經跨季連續11場一盤未失。（美聯社）

目前世界排名前兩名的西班牙納達爾（Rafael Nadal）、瑞士費德勒（Roger Federer），在2018溫布頓草地網球公開賽男單16強戰各自直落三獲勝，納達爾睽違7年重返溫網男單8強。

這幾周英國倫敦天氣晴朗，溫網第一周賽程也只有一天受到雨勢耽誤，第二周賽程依舊會是好天氣，氣溫最高在攝氏29度，而很習慣炎熱天氣的納達爾，16強賽前透露他很喜歡現在這樣的天氣，而且不會受到高溫影響表現，也不擔心草皮狀況因此出現變化。

納達爾說：「我比較喜歡這種炎熱的天氣，晴天總是比雨天來得令人愉快，就算場草皮狀況會因為氣溫高低有所改變也無妨，反正任何比賽場地都有不同狀況。」

納達爾在男單16強戰以6：3、6：3、6：4解決捷克選手維塞利（Jiri Vesely），是個人自從2011年在溫網獲得亞軍之後，第一次在這項歷史悠久的賽事打進8強，而且可以維持世界球王寶座再久一點。

稍早世界第二費德勒以6：0、7：5、6：4輕取法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino），本戰費天王狀況相當好，第一盤只讓馬納瑞諾拿到4分，全場發出12記「愛司」，個人在溫網跨季連11場一盤未失。

(中時電子報)