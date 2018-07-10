驚！黑眼圈、皺紋甩不掉 竟是「夏季過敏」惹的禍

2018年07月10日 04:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

什麼？黑眼圈、縐紋這些問題不僅僅是「老化」，有可能也是因為「過敏」所導致？全球暖化，今年夏天台灣屢屢飆高溫，出去一下，就滿頭大汗，夏天不僅容易感染皮膚病，也恐是「夏季過敏」的高發季節。

專精中西醫領域的中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任顏宏融醫師指出，多數人以為過敏是突發性或特定季節才會發生，也只在明顯發作期才開始積極採取預防或治療行為。但醫師強調，過敏的症狀即使夏天也不曾中斷，這種「隱性過敏」的身體發炎反應容易被民眾輕忽。

醫師表示，過敏性黑眼圈形成的原因，是眼周血液循環不良，由於眼睛和鼻子的血液循環是相通的，當鼻子因過敏腫脹、循環不佳時，就會間接導致下眼瞼週邊有阻塞情形。根據研究[1]，過敏性鼻炎的兒童，竟有高達7成有黑眼圈的現象，且過敏症狀愈嚴重、時間愈久，色素沉澱也越嚴重！

至於過敏造成眼睛附近長期血液循環不良、缺氧，皮下組織因積血缺氧造成皮膚鬆弛，下眼瞼週邊產生一條一條半月型的皺紋；長期搓揉鼻子，也可能在鼻樑上產生一條不可回復的靜態紋路。醫師提醒，皺紋產生後難靠保養回復，未來不想靠醫美手術治療，預防過敏的發生與惡化更為重要。

想改善持續多年的隱性過敏症狀，對抗過敏就不應該有休息天，醫師提供一結合中西醫理論的綜合性解決方案 :

1.把握盛夏三伏天

常見中醫用「冬病夏治」治療過敏，即運用一年當中最酷熱月份調理體質，讓人體補充元氣，元氣多免疫抵抗力就好，減少壞的發炎反應。

2.平衡免疫細胞活性

過敏體質導因於身體免疫細胞活性不平衡，為了抵禦過敏原釋出組織胺造成紅腫、充血的現象，部分益生菌有平衡免疫細胞活性的效果，如 LP、NCFM、LGG等菌種，補充含有這些好菌的優酪乳或益生菌膠囊，有助於回復身體正常免疫走向。

3. 遠離過敏原

勤打掃居家環境，避免灰塵積聚，床單和絨毛玩具建議溫水洗滌或烘乾。

(中時電子報)