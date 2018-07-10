強颱瑪莉亞來襲！暴風圈傍晚觸地 最大風力10級 全台防大雨

2018年07月10日 05:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶！氣象局已於昨（9日）發布海上、陸上颱風警報。氣象局表示，今（10日）白天北部、東北部就會開始降雨，颱風暴風圈傍晚接觸陸地，愈晚風雨愈大。氣象局今早也針對台灣本島發布大雨、豪雨特報，預估颱風風力以新北最強，陣風可達10級。

強颱瑪莉亞來勢洶洶！氣象局今（10日）早針對台灣本島發布大雨、豪雨特報 。（圖取自氣象局網頁）

第8號颱瑪莉亞持續向西北西移動，其暴風圈正速向台灣東方海面接近，對彰化以北及花蓮以北地區將構成威脅。未來此颱風強度有減弱的趨勢。

氣象局提醒，陸上：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投應嚴加戒備並防強風豪雨。海上：台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

今日至明日颱風及其外圍環流影響，今日上午台灣南部、北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區及棚虎、金門、馬祖為請到多雲的天氣；下午起至明日西半部、東北部地區及澎湖、馬祖、金門將逐漸轉為有陣雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨晴。

氣象局今（10日）針對花蓮縣、台東縣發布36度高溫特報。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，受颱風影響，今日全台有雨，氣溫略降，西半部高溫33度、東部高溫35度。氣象局也針對花蓮縣、台東縣發布36度高溫特報。紫外線指數仍偏高，外出需做好防曬工作。

另今日台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。颱風及其外圍環流影響，今上午起台灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力將增強至16級，最大陣風17級以上。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)