7／10三大報頭條要聞

2018年07月10日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●今年第一個襲台的颱風瑪莉亞，今天下午起將逐步影響台灣，由於瑪莉亞速度快、威力強，氣象局昨在9小時內海陸警齊發。氣象局表示，今天白天北部、東北部就會開始降雨，暴風圈傍晚接觸陸地，愈晚風雨愈大，明天中午過後台灣本島才會脫離暴風圈。雨勢以北部山區最大，其次是中部山區和北部平地，都會有豪雨，其他地區則為大雨等級；風力以新北最強，陣風可達10級，其餘為7級。

●蔡政府能源政策到處碰璧。深澳火力電廠因空汙問題引來居民反彈，太陽能發電也遭漁民抗拒。台南七股養殖區80位漁民昨前往行政院陳情，希望當地太陽能種電業者能將40％種電、60％漁業生產的比例，調整為20％種電、80％漁業生產，以免破壞七股特有的淺坪式養殖，維持漁業生產環境。

●強颱瑪莉亞來勢洶洶，內政部長葉俊榮主持中央災害應變中心會議強調，民眾關心的颱風假問題，氣象局要提供完整的資訊和準則，提高各縣市決策環境。台北市長柯文哲則表示，颱風假是地方首長的噩夢，因颱風速度難估計，將於10日上午10時開會決定下午是否放假，由於先前曾因放半天假慘遭民眾炮轟，柯也尷尬說：「盡量避免放半天。」

●年底大選逼近，賴內閣支持度卻不見提升，為了強化選舉功能，據了解，府院再度思考內閣改組，對於滿意度不高、爭議性大，或是衝勁稍嫌不足的法務部、內政部、交通部及農委會等，均進入觀察期。有傳言指出，政院發言人徐國勇將轉任內政部長，府院並規畫法務部長邱太三轉任總統府副祕書長，但邱太三較想回學校教書，人事案可望近日內公布。

◎旺報

●陸委會主委陳明通16日啟程訪美。作為《台旅法》生效後首位訪美的台灣部長級高官，知情人士透露，陳將拜訪美國傳統基金會及CSIS等重要智庫並發表演說；也或將與月底退休的美國務院代理亞太助卿董雲裳與友台的國防部亞太助理部長薛瑞福私下會面。該人士預料，陳此行既要向美方表態我方不挑釁的兩岸政策，更在了解美方「台灣牌」下一步規畫。

●針對日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，大陸國台辦主任劉結一8日在杭州表示，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的」，台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。

●世界和平論壇大會祕書長、清華大學當代國際關係研究院院長閻學通強調，現在的中美關係需要被重新界定，中美競爭的危險在於「模式之爭」。台海形勢前景，和平統一的可能性比較小，如果不能以武力阻止台獨，台灣和平獨立的可能性不能排除。大陸實力弱於美國，因此不應承擔國際領導責任。

●2026年世界盃的參賽隊伍將從現在的32隊增加到48隊，大陸將更有希望晉級。尤其讓大陸球迷高興的是，2022年卡達世界盃組委會祕書長納賽爾．阿爾卡特日前表示，「2022世界盃擴軍（指增加球隊）是可行的，我們只需要弄清楚如何完成它。」大大燃起了大陸球迷的希望。

◎工商時報

●受惠於新台幣兌美元匯率較第一季貶值，加上人工智慧、車用電子、功率半導體等需求強勁，抵消智慧型手機晶片需求疲弱的影響，晶圓代工廠聯電及世界先進昨（9）日公告第二季營收表現均達業績展望高標，龍頭台積電今（10）日將公告第二季營收，市場樂觀預期可望小幅超標。

●財政部昨（9）日公布最新進出口統計指出，6月出口「熱度維持」，出口金額282.5億美元，為歷年同月新高，年增9.4％，扣除2月春節因素，連續20個月正成長，表現超乎預期；第二季出口840.9億美元，高於主計總處預估，創歷年單季次高，連8季正成長。累計今年上半年出口1,638億美元，創歷年同期新高，年增10.9％。

●中美貿易戰暫進入空窗期，外資回頭買超，加上第二季匯兌利益回沖、面板雙雄漲價題材發威、國巨強勢填權息，以及雙王齊步反彈等五大利多，台股昨（9）日收盤勁揚111點，收復10,700關卡，但尾盤一筆79億元大量下壓14點，年線臨門一腳得而復失。

●歐洲央行（ECB）決策官員諾沃尼（Ewald Nowotny）周一警告，以美元走強、人民幣走貶的情勢來看，一旦全球貿易戰愈演愈烈，最後可能演變成一場貨幣大戰。此外，針對利率政策，諾沃尼重申，ECB擬維持負利率至2019年夏，之後對於任何緊縮貨幣政策，ECB會採取「觀望」態度。

(中時電子報)