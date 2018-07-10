愛生態、學技能！樹木修剪高手認證課程報名中

「新北市政府景觀樹木修剪教育訓練暨技術測驗認證計畫」報名中。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

地球只有一個，請好好愛護我們的環境！愛生態的你，不妨也來學技能！新北市政府景觀處為傳達正確樹木修剪等景觀專業知識，持續辦理「新北市政府景觀樹木修剪教育訓練暨技術測驗認證計畫」，加強從事樹木修剪之園藝、景觀相關人員專業實務技術，將於7月30日及31日辦理兩日教育訓練及認證考試，名額有限，歡迎從事樹木修剪作業人員踴躍報名參加。

近年來，隨著大眾對綠色資源愈加重視，更激發樹木保護意識，然而樹木因修剪或不當移植導致樹木衰弱死亡之情事仍有發生，有鑑於此，新北市政府景觀處今年將嚴格「把關」樹木修剪認證測驗，貫徹「護樹」決心，107年度辦理不同於往年認證課程，採2階段認證方式，參訓學員須先上滿8小時景觀專業知識課程，測驗合格後再進行修樹測驗。學員要在40分鐘內將樹木正確修剪完成，才能取得合格證照。

新北市政府景觀處表示，自103年1月啟動「樹木修剪技術認證制度」，目前領有新北市政府景觀樹木修剪技術合格證人員累計已逾1,800位。為展現景觀處重視樹木保護的決心，景觀處規劃更嚴謹的訓練認證課程，搭配實務操作，期待此次認證計畫能有助於提昇景觀從業以及公部門的專業能力，共同維護良好的景觀及綠色資源，營造樹木友善城市。

(中時電子報)

新北市政府綠美化環境景觀處
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