小朋友過暑假！華山看戲趣 寶寶也能快樂動

2018年07月10日 06:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假到了，小朋友別老窩在冷氣房裡上網、打電動！來華山文創園區看戲吧！小朋友進劇場看得懂嗎？有適合小寶寶的節目嗎？

暑假好時光，放下電子螢幕，陪孩子走進劇場，一起感受不一樣的表演藝術魅力。一場演出能對孩子產生多大的影響力？以及在充滿創意能量的劇場裡，孩子可以獲得多少啟發？當燈光一暗，舞台上的分分秒秒都是精采，演員服裝設計帶來的視覺刺激、現場音樂演奏的聽覺開發、還有演出當下和表演者的互動反應…，這些都是培養創造力的最佳養份。表演藝術帶來的全方位體驗，讓藝術影響力的種籽埋在孩子心中。

華山1914文創園區推出的「華山親子表藝節」，於每年冬季啟動徵件，透過評審團選出多組不同風格的演出團隊，為0歲到12歲孩子規劃不同的節目內容。一到暑假、華山變身充滿歡樂的藝術樂園，邀請爸媽與孩子一起來動次動，陪孩子從中找到樂趣、探索未來的學習！

演出過程帶給孩子的啟發，需要爸爸媽媽的陪伴共同來催化，所以今年華山親子表藝節以《歡樂親子動》為主題，邀請插畫家－貓王不討喜參與創作，以親子走入劇場為主軸，創造不同的家庭組合，以豐富食材與人物勾勒出一碗豐富歡樂的親子「動」。從表演裡的互動、演出者的律動，共同創造親子同樂的感動為目標，邀請親子一同走入劇場感受五個截然不同的團隊特色。

從聽覺感受世界，台北歌劇劇場x謎思星球劇團-音樂劇場「魔笛」用音樂歌劇重新演繹孩子熟悉的童話故事；大錢口技實驗室-妖怪臺灣「蛇郎君」用聽覺刺激強烈的口技效果搭配台灣傳統故事，在西方與東方、傳統與創新之間，帶來精彩的火花。

透過肢體接觸世界，有紅鼻子馬戲團「ㄚ一ㄨㄟㄛ」歡樂時光的肢體馬戲、或是從舞蹈，反面穿舞蹈劇場「花不見了」我們尋找花也探討現在親子陪伴的問題；人尹合作社帶來的寶寶劇場《馬麻，為什麼房子在飛？》是專屬於寶寶的劇場，歡迎0到3歲孩子加入，讓再平常不過的日常生活也能顛覆你與孩子的想像力！

暑假期間，華山變身孩子樂園！即日起至8/19(日)，華山親子表藝節推出親子工作坊，創作講座及各式演出，爸爸媽媽帶著孩子一起來到華山，還可參加著色活動－華山draw畫創意大募集。

(中時電子報)