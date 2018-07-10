管碧玲接教長？鄭師誠：咱這個國家已經發瘋了

2018年07月10日 07:37 中時電子報 謝雅柔

民進黨立委管碧玲昨傳出將接任教育部長，行政院發言人徐國勇表示，他還沒有接到訊息，未證實也未否認。對此，資深媒體人鄭師誠直言，管碧玲可當教育部長，吳音寧可做台北農產運銷公司總經理，偷拍之狼可當國發會副主委，「瑪莉亞颱風算什麼！咱這個國家已經發瘋了」。

前教育部長吳茂昆5月底請辭獲准，教育部長人選遲遲未公布，徐國勇多次說相關人選是外界揣測，近日徐國勇又多次對外表示，人選很快就有訊息。對於最新傳出管碧玲接教長，徐國勇昨說，他沒有什麼否認或確認，因為他根本沒有就不知人選是誰，正確的人選他也要等通知。

對此，鄭師誠在臉書諷刺表示，管碧玲可以當教育部長，吳音寧可以做台北農產運銷公司總經理，偷拍之狼可以當國發會副主委，和女學生亂搞可以當立委，襲胸之狼可以當太陽花英雄，但管中閔卻不能當台大校長。

鄭師誠提及，軍公教忙了半天，年金被砍了，活得越久，領得越少，呵護半輩子的國家也快被玩完了！當年只有一個屈原，現在老百姓都是屈原，但就算大家都跳河，按照林聰賢的說法邏輯就是「怎麼啦！你們投河是因為日子過得太好嗎？」。鄭諷刺表示，蔡英文競選時的承諾真的有做到，「『維持現狀』就是『維持丟人現眼的狀態』啊！」

(中時電子報)