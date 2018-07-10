恐怖瑪莉亞傍晚觸陸 北北基100％遭殃

2018年07月10日 07:51 中時電子報 戴安瑋

最新雲圖。翻攝中央氣象局官網

強颱瑪莉亞逼進，中央氣象局今天上午7時新颱風預報，瑪莉亞中心位置在宜蘭東方590公里處，以每小時28公里速度，向西北西行進。（翻攝中央氣象局）

（08：51 更新內文）強颱瑪莉亞逼進，中央氣象局今早8時30分最新颱風預報，瑪莉亞中心位置在宜蘭東方560公里處，以每小時28公里速度，向西北西行進，暴風圈正快速向台灣東北部海面接近，侵襲北台機率，北北基為100%。

氣象局表示，今天早上8時30分，瑪券亞颱風中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風半徑280公里，10級風半徑100公里。

根據氣象局最新資料，對彰化以北及花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。強颱瑪莉亞暴風圈將侵襲北台機率，北北基為100%，桃園、宜蘭99%，新竹98%，苗栗96%，花蓮92%，台中、彰化機率有8成以上。

中央氣象局預報員官欣平指出，瑪莉亞即將來襲，今白天感受不大，不過北部、東北部間地區仍有間歇雨勢，到了下半天，暴風圈逐漸接近，預估下午到傍晚時間觸陸。

氣象專家吳德榮指出，瑪莉亞颱風眼依舊清淅，強度雖微幅減弱，仍被估計為「強烈」，若從東北部登陸，「颱風眼」將帶來破壞性的強風，北台灣風大雨大；如果貼著北海岸穿過基隆、彭佳嶼之間，就是所謂「西北颱」，北部受影響較嚴重，馬祖隨後也有較大風雨。

資深氣象主播李富城在臉書發文提醒，強颱瑪利亞將從台灣北部近海通過，目前無風無雨，「中午起北部就風雨交加，越晚風雨越大。」

(中時電子報)