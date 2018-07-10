台中》從 連戰台中輔選邀宴 看盧秀燕選情警訊

國民黨前主席連戰9日在台中市全國大飯店為台中市長參選人盧秀燕拉抬選情。（資料照片，張妍溱攝）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨前主席連戰9日邀宴台中市紅黑派大老，為黨提名台中市長參選人盧秀燕拉抬選情，現任黨主席吳敦義、王金平、林豐正與台中紅、黑派大老陳庚金、顏清標等齊聚，連戰的兒子連勝文也與會。現場有媒體詢問顏清標，紅、黑派系是否還未整合？顏清標沉默幾秒才說：我沒有這樣說喔！語氣之猶豫引人揣測。

中評網報導，這場餐會到場的藍營大老公開發言相當微妙，早一步到場的前立法院長王金平暗指高雄韓國瑜選情升溫是一回事，但是糧草問題（選舉經費）還是要加強準備；稍後到場的吳敦義則指出，黨產已被凍結，「每個月都要借錢付薪水」，選舉要靠黨支援經費是「難度超高」。眾大老齊聚看似大團結，但是主事者雙手一攤，就是黨沒有錢，希望眾大老一同共赴「黨」難，選舉要出錢出力。

會後，有與會藍營大老向中評網抱怨，這場餐敘雖然是連戰辦公室邀約，但重點是討論盧秀燕輔選計畫，黨中央跟台中市黨部卻像局外人，除了黨主席吳敦義到場，黨中央沒有派人到場協助，竟然也沒有看到市黨部人員到場招呼，實在是「太不當一回事！」

中評網也指出，紅派指標人物、前內政部長廖了以，從盧秀燕勝出後，從未公開為盧站台，就連吳敦義五月底到台中協調江啟臣、顏寬恒接任盧秀燕競選總部主委與總幹事也沒到場。由此解讀，2018台中市長這一役，國民黨黨務系統與紅黑派有待整合；紅黑派部分，黑派整合情況比較良好，紅派鬆散，值得盧秀燕團隊警惕。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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