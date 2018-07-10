不斷更新》瑪莉亞颱風 國內活動取消、延後資訊

2018年07月10日 08:44 中時電子報 張達智

《不斷更新》「瑪莉亞」強颱朝台灣逼近中，國內部分活和遊覽區動宣布取消、延期和封園，並籲請民眾先以電話聯繫主辦單位，查詢有無延期。

活動取消或延期如下：

●五專聯合免試入學現場登記分發報到日，順延1天辦理，但報到後放棄錄取資格的截止期限不變。

●台北市政府文化局指出，文化局所屬場館配合市府停班停課公告決定是否開館；若遇市府宣布停止上班上課，台北電影節、台北兒童藝術節將取消演出、展覽或電影放映等活動。

●新北市東北角的福隆海水浴場與沙雕活動，今天下午2時30分許宣布暫停開放。

●宜蘭地方法院原訂7月11日一連舉行2天的「107年第1次國民參與刑事審判模擬法庭」活動，因受颱風影響，今宣布延期舉行。

●龜山島今先行封島1天，明日視狀況而定。

●太平山國家森林遊樂區10日起休園，所轄自然步道包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等，也將從明天中午12時起預警性封閉，提醒遊客暫勿前往，以免發生危險。

●2018王功漁火節將於7月14、15日盛大舉辦，原訂7月11日辦理的2018王功漁火節點燈儀式，因受颱風影響，將延後1天，在7月12日晚間7時辦理。

●麗寶樂園明天(10日)暫定正常開園，夜間營運可能暫停，不過一切視天候狀況再決定。

●嘉明湖國家步道7月9日-7月11日接受民眾申請山屋住宿退費，遊客暫勿前往。

●台東縣明（10日）鹿野高台活動將維持正常舉辦，而11日如受颱風影響發布陸上颱風警報，為活動及民眾安全考量，將取消相關活動 （如有相關活動資訊，縣府將再通知）

●宜蘭縣政府宣布，為保障遊客安全，包括武荖坑風景區、頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、湯圍溝公園、五峰旗風景區、龍潭湖風景區、分洪堰公園、宜蘭旅遊服務中心、梅花湖風景區、冬山河森林公園、豆腐岬風景區及南澳農場，明天及11日休園，至於各園區重新開放時間將視復原情形、天候及水域狀況後公布。

●宜蘭縣童玩節10、11日休園，重新開園時間將在網路上另行公告。

●新北市府觀光旅遊局宣布，強颱瑪莉亞颱風警報，10日下午1點30分起十分瀑布公園停止入園，民眾請勿前往烏來山區、碧潭、海邊等警戒地區遊玩。

(中時電子報)