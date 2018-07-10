舌尖暢遊義法！西西里牛舌品教父、龍蝦湯遙想地中海

2018年07月10日 08:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

饗樂，不設限！座落松菸文創園區仰望台北美景，用舌尖暢遊義法！大文豪海明威曾說「假如你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼巴黎將永遠跟隨著你，因為巴黎是一席流動的饗宴」。喜愛歐式美好生活步調的旅人，亦能就近在城市的後花園，享受緩慢的生活節奏。今夏來誠品行旅品佳餚，30道義法菜單挑逗你的味蕾，從「西西里牛舌」品經典電影《教父》、金黃龍蝦湯遙想蔚藍地中海。

eslite hotel誠品行旅為讓旅人能在炎熱的夏日裡輕鬆品味美食，特別汲取巴黎小酒館美味、實惠、便捷的飲食思維，自即日起至8/31於二樓In Between之間餐廳推出暑假限定「饗樂，不設限」活動，突破傳統點餐模式，由主廚依時令及清爽風味為主軸，規劃一系列多達30道的「仲夏之間輕饗宴」義法菜單，匯聚前菜、沙拉、湯品、主餐及甜點各品項，隨心情自由選搭，2人任選6道，3人任選9道，午晚間時段皆適用。

豐富的菜色包括由美國菲力牛肉與鵪鶉蛋共冶細緻滑嫩口感的「頂級牛肉塔塔」；採用紅酒燉牛肉手法豪邁演繹的「西西里牛舌」；以金黃龍蝦湯與蔬菜熬製的湯底華麗烘托夏日海潮鮮味的「利佛尼斯海鮮湯；將緊實多汁的岩龍蝦佐以自製手工麵條的「龍蝦義大利麵」。

選用來自台灣東部海域、每隻重達7斤以上的「爐烤鬼頭刀佐地中海蕃茄沙沙」；將肉質柔嫩的里肌部位揉合多種香料浸泡一夜入味的「爐烤伊比利豬里肌佐紅酒醬汁」；以蕃茄烘托濃郁豆香的「野菇雞肉捲佐義大利燉豆」等。

而鍾情極致美國牛肉風味的饕客，亦可選擇「頂級美國菲力牛排」、「頂級美國肋眼牛排」、「美國頂級紐約客」、「美國頂級老饕」…等，邀請旅人在充滿城市綠意的用餐環境中放慢腳步，用舌尖恣意漫遊夏日美好光景。

(中時電子報)